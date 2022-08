Martín Flores confía que el miércoles el TAE otorgue toma de nota de nueva dirigencia sindical 2022-2027

*Trámites financieras a burócratas estarán detenidas hasta el jueves próximo.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, anunció que el presidente magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Vicente Reyna Pérez, le dio a conocer que el próximo miércoles otorgará la toma de nota.

Adelantó que, en tanto, no se podrán realizar trámites y actividades financieras a burócratas sino hasta el jueves próximo, mas no la representación sindical, ya que tomó protesta el 10 de agosto pasado y aseguró que no hay vacío legal.

“La toma de nota es importante porque acreditamos legalmente lo que trabajadores y trabajadoras decidieron voluntariamente de manera autónoma e independiente, libre, directa y secreta”.

Expuso que la toma de nota se requiere para presentarlo ante cualquier autoridad y legitime todos los actos del Sindicato.

Flores Castañeda recordó que el STSGE tiene 113 millones de pesos que están en constante movimiento producto del buen manejo de las finanzas.

De esta manera el dirigente gremial aseguró que no llevarán actividades de toma y cierre del Tribunal de Arbitraje y Escalafón a manera de protesta.

“El presidente del TAE, Vicente Reyna Pérez, sólo debe de firmar el documento que tiene en su escritorio”.

Añadió que como Sindicato no quieren desgastar las instituciones, por lo no cerrarán el TAE como burócratas han pedido y llamó a ser cuidadosos para no entorpecer la labor de impartición de justicia, que dice tener el presidente del TAE Reyna Pérez.

Flores Castañeda, quien encabezó la planilla “Unidad y Fuerza Sindical”, ganó la elección a la dirigencia del STSGE para el periodo 2022-2027 el pasado 10 de agosto con 2 mil 740 votos contra 233 de la planilla “Transformación Sindical” de Sergio Fuentes.

EVENTOS DE ANIVERSARIO

El dirigente del STSGE anunció diversos eventos del 50 Aniversario, tales como al Torneo de campeón de Campeones de Fútbol Rápido el miércoles a las 6:30 de la tarde en el Estadio Colima.

El jueves se realizará misa de Acción de Gracias en la Basílica Menor de Catedral a las 7 de la noche; mientras que a las 8 de la noche en el Teatro Hidalgo el “Concierto de Oro” interpretado por la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Colima.

Para el viernes se realizará el Banquete de Aniversario en el que se espera 3 mil 300 agremiados al STSGE que se llevará a cabo en los Módulos de la Feria de Colima.