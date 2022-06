Mariana Martínez se ‘lava las manos’: En 2021 el ICM no recibió recursos federales para AVG como lo señala el Gobierno Estatal

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Luego de que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, denunciara que en 2021 -en la pasada administración- el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) no justificara recursos federales por el orden de los 6 millones de pesos para la Alerta de Violencia de Género, la ex directora de dicha dependencia, Mariana Martínez Flores, dijo que este dinero no llegó a la cuenta del Instituto.

En la auditoría hecha al ICM se encontró que no se aplicó este recurso, lo que provocó que la federación otorgará un “castigo” para este 2022, y no hubiera más presupuesto para dicha materia.

Martínez Flores, quien actualmente se desempeña como directora del Instituto Villalvarense de la Mujer, explicó que el recurso no llegó al ICM cuando era directora.

“No llegó en ningún momento recurso a las cuentas del ICM de proyectos en ese periodo, y una vez que se resuelva por parte de gobierno del estado, a través de Contraloría, que revisen a las dependencias que sí recibieron ese recurso y lo ejecutaron”.

Explicó que ella no fue la instancia que ejecutó la Alerta de Violencia de Género (AVG), ni firmó la recepción ni hizo la adjudicación, ni gestión del dinero.

“Lo único que hicimos fue gestionar un dinero junto con municipios y federación, un proyecto reconocido a nivel nacional”.

Añadió que la instancia que recibió los recursos fue el órgano que resolvió la AVG en el estado, que por normatividad era la Secretaria General de Gobierno.

“El ICM no, por ello no tengo comentario y me extrañó verlo, y creo el ejercicio de la revisión es muy bueno y seguramente ese determinará que el Instituto no participó”.