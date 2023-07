Marcelo Ebrard es quien encabeza las encuestas: Griselda Valencia

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La senadora y representante de Marcelo Ebrard en Colima, Griselda Valencia de la Mora, aclaró que no existe plan B dentro del equipo del aspirante de MORENA a la presidencia de la República, esto luego de cuestionarla sobre qué pasaría si al ex canciller no le son favorables las encuestas.

“Hablamos mucho de la continuidad y del proyecto de la 4 transformación, pero nosotros estamos seguros de que será Marcelo Ebrard el que va a ganar la encuesta estamos con e cocida y el Plan B no lo tenemos pero todo mundo está esperando a Marcelo, y esto nos demuestra que es la mejor propuesta para ser el coordinador de la defensa de la transformación en este país”, aseguró Valencia de la Mora.

La senadora se pronunció porque se dé la unidad dentro de MORENA, “y creo que nadie de los aspirantes va a poner en riesgo el proyecto de la 4 transformación, todos estamos en la misma línea porque nos costó mucho que la izquierda llegara a gobernar”.

Griselda Valencia afirmó que es Marcelo Ebrard quien encabeza las encuestas a nivel nacional aunque no detalló nombre de la encuestadora ni cómo se aplicó.

El aspirante a la presidencia de la República estará este viernes en Colima iniciando sus actividades a las 10 de la mañana, en la antigua central camionera con una reunión con simpatizantes de su proyecto.