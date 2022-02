Manzanillo, Tecomán y Coquimatlán, los municipios más transparentes, en 2021

*Comala y Cuauhtémoc, los menos transparentes. * ¿Cómo Vamos? Colima invitó a los ayuntamientos a participar en la primera evaluación del año 2022 que realizará el próximo mes.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La organización Ciudadana “¿Cómo vamos? Colima” presentó este lunes 14 de febrero, la información de “Transparencia Anual 2021, que es el resultado de las 12 evaluaciones que se realizaron durante el año 2021, y en las que se destacó que los municipios de Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán, fueron “los más constantes en transparencia con un promedio del 100 por ciento”.

Dicha organización ciudadana, que promueve y desarrolla la participación organizada y responsable de la población en temas de transparencia, rendición de cuentas y seguridad con la finalidad de tener mejores ciudadanos, una mejor sociedad y mejores gobiernos, presentó en su plataforma digital los resultados de 2021 sobre la transparencia municipal, colocando a los municipios de Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán, en la primera posición al ser los municipios más constantes en transparencia con un promedio del 100 por ciento.

En segundo lugar, se encuentran Villa de Álvarez y Colima al registrar un porcentaje anual de 93 por ciento. Finalmente, Ixtlahuacán cierra el tercer lugar con un puntaje de 85 por ciento.

En su informe, ¿Cómo vamos? Colima, se establece que Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán, fueron los únicos municipios que lograron el máximo puntaje en proactividad durante todos los análisis del 2021 (enero a diciembre) al presentar sus informes mensuales cumpliendo con todas las características del Ranking.

Asimismo, se señala en este Ranking que Villa de Álvarez en los meses de enero a agosto y de octubre a diciembre registró puntaje máximo, solo en septiembre obtuvo 12 por ciento, debido a que no tenía disponible su cuenta pública.

El ayuntamiento de Colima, once de doce meses obtuvo porcentaje completo en sus análisis, en octubre, su resultado fue de 12 por ciento al no publicar su información financiera.

Ixtlahuacán, presentó resultados con muchas variaciones, pues durante las evaluaciones correspondientes a los meses de: marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, registró un porcentaje de 100. En junio obtuvo 99 por ciento. En enero y febrero, fueron sus resultados más bajos (12 por ciento).

Armería, en el primer trimestre del 2021, registró bajos niveles de transparencia y proactividad en sus cuentas públicas. Abril, junio y agosto se quedó a 4 puntos porcentuales de alcanzar el 100 (96 por ciento). En 5 meses logró el porcentaje total (mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre).

En el último mes de evaluación (diciembre) no publicó su información en datos abiertos debido a que no han cerrado el año fiscal y su resultado fue de 63 por ciento. Su promedio del 2021 es de 74 por ciento. Finalmente, se le realizó una denuncia en mayo de 2021.

El municipio de Minatitlán participó en siete de los doce análisis del año obteniendo 100 por ciento (febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto), en el primer mes de año no tenía su cuenta pública disponible en su portal de transparencia, de septiembre a noviembre mantuvo su portal suspendido y en el último mes, a pesar de que su portal ya se encuentra restablecido no se puede acceder a la información debido a que no se despliegan las fracciones del artículo 29 en su apartado de transparencia, por tal motivo se le interpuso una denuncia el 2 de febrero del año actual sin respuesta hasta el momento. Como resultado, su promedio general fue de 60 por ciento.

Comala. Se le efectuó una denuncia ante el INFOCOL en mayo del 2021. En los meses de junio, agosto, septiembre y octubre publicó su información conforme a lo mínimo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima obteniendo un porcentaje del 63 por ciento. En diciembre, se sumó a participar en datos abiertos por primera vez, no obstante, algunos documentos presentaban algunos errores, por lo cual alcanzó un resultado de 88 por ciento, siendo este su puntaje más alto del año. Cerró con un promedio anual del 35 por ciento.

Cuauhtémoc es otro de los municipios que realiza su publicación de acuerdo a lo establecido por la ley. Presentó su informe financiero solo los meses de junio y diciembre (60 y 63 por ciento, respectivamente), el resto de los meses su porcentaje fue de 12, por lo cual, su promedio anual es del 20 por ciento.

Cabe señalar, que en febrero, mayo, agosto y noviembre 2021, asimismo, el pasado 2 de febrero se le interpusieron denuncias, está última fue por no tener su información actualizada al mes de diciembre 2021, actualmente ya publicaron los informes del 4to trimestre.

El Congreso del Estado, actualizó mes con mes sus informes del 2021. En el mes de febrero del año pasado, se le interpuso una denuncia ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) por la falta de publicación del último trimestre del año 2020.

Al Gobierno del Estado, se le interpusieron 5 denuncias en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre 2021, también, el 2 de febrero del 2022 por no tener disponible el último trimestre del año anterior (2021), sin embargo, el poder ejecutivo al momento ya cuenta con la información en su portal.

Presupuesto de egresos. Al segundo mes del 2022 los ayuntamientos de Armería y Cuauhtémoc son los únicos que han publicado su información presupuestal actualizada, 8 municipios del estado faltan de presentar su presupuesto aprobado del año actual en sus portales de transparencia, por esa razón, los ciudadanos no pueden conocer los montos y el destino de los recursos públicos que se les asignaron.

¿Cómo Vamos? Colima invitó a los ayuntamientos a participar en la primera evaluación del año 2022 que realizará el próximo mes, con la finalidad de transparentar sus recursos públicos ante la ciudadanía, así como también, lograr que se disminuyan los riesgos de corrupción en las instituciones públicas.