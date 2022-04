Malvivientes causan destrozos al Asilo de Ancianos de Manzanillo

*Previamente los maleantes hicieron llamadas telefónicas para extorsionar a los trabajadores

Norma Osiris Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Destrozos en las áreas administrativas dejaron un grupo de malvivientes que el pasado fin de semana, se introdujeron a las instalaciones del Asilo de Ancianos de Manzanillo, donde por fortuna no lograron sustraer nada del inmueble.

Así lo manifestó Rosario Iglesias, presidenta del Patronato de Asilo, quien resalto que previamente los maleantes hicieron llamadas telefónicas para extorsionar a los trabajadores, mismos que ignoraron la situación, sin imaginar que posteriormente entrarían al edificio a causar fechorías.

“Gracias a Dios no robaron nada, pero causaron temor al no saber cuál sería la reacción de las personas al ver que no había nada de valor que pudieran sustraer”, porque mencionó que las personas se dieron tiempo de revisar todo al dañar una puerta, forzaron cajones y chapas de escritorios y puertas.

Para reparar los daños, manifestó que están piden el valioso apoyo de la ciudadanía, porque no cuentan con recursos necesarios para reparar las cosas que desprendieron de este lastimoso hecho. Finalmente agradeció la disposición de quienes de forma desinteresada se han contactado con ella para apoyar al Asilo y repara las afectaciones sufridas por los amantes de lo ajeno.