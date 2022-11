Los tiempos actuales de Colima, no son los mejores:  Leoncio Morán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, afirmó que actualmente las condiciones de Colima no son las mejores, ni en la parte económica ni en la parte de la tranquilidad o de paz social, al menos no la que merecen los colimenses: “la gente quería un cambio, que las cosas se hicieran de una manera diferente, desgraciadamente no es así para los que aquí vivimos”.

Luego de la toma de protesta de Roberto Verduzco como líder municipal de dicho partido, Morán Sánchez dijo que el deber de Movimiento Ciudadano es apostarle a la paz y a la tranquilidad de quien asuma el gobierno del estado para que tenga la gobernabilidad y así pueda responderles a los ciudadanos de Colima, “pero ha pasado un tiempo y vemos a los resultados”.

Dijo, que no ha estado de acuerdo con las decisiones que se han tomado, también enfatizó que al final del camino apuesta al diálogo y a construir, lo que justifica por qué el MC ha votado muchas cosas en los cabildos y en el congreso en contra de quien hoy gobierna pero también a favor, “y no solamente donde Morena gobierna, sino en todos, esto no quiere decir que seamos aliados de nadie, la única alianza es con los ciudadanos”.

Por otra parte, confirmó que en las próximas elecciones, el MC habrá de ir solo a nivel nacional porque la única alianza es con los ciudadanos, y sostienen un proyecto donde lo más importante no sean las marcas sino las personas.