LOS MALOS OLORES (Decir que en el sector público ya no hay corrupción es como creer que el agua de mar es dulce)

TAREA PÚBLICA

Por: Carlos Orozco Galeana

Los últimos meses se han distinguido por la continuidad de la violencia y las actividades imparables del crimen organizado pero también porque en la esfera del poder la Auditoría Superior de la Federación ha revelado la existencia de desvíos financieros de entidades públicas hasta por 63 mil millones de pesos, una cifra muy alta porque se suponía que en el nuevo régimen las cosas serían menos oscuras que en administraciones anteriores.

Durante 2020, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México y del resto del país, provocaron posibles daños a erario por 30 mil 522 millones 146 mil 500 pesos, por el manejo ineficiente de los recursos que les otorgó el gobierno federal

Así lo revelan 647 informes de fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación. En esos informes se abordan probables irregularidades (que irán corrigiéndose, dijo Amlo) en el manejo de fondos en donde se ubicaron pagos en nómina educativa a trabajadores ya muertos, en procesos de licitación o adjudicación de medicamentos que no se efectuaron conforme a la normativa, en obras de infraestructura pagada no ejecutada o de mala calidad y en la compra de equipo de seguridad a sobreprecio, entre otras.

Entre los principales hallazgos, destaca la fiscalización al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE, caja chica de gobernadores) del que se observaron 617.3 millones, de los cuales 48.6 son montos por aclarar y 568.7 recuperaciones operadas por la intervención de la ASF.

En 109 auditorías al sector educativo en los estados, la ASF detectó que las entidades incurrieron en posibles daños al erario por 2 mil 677 millones 685 mil 200 pesos.

Lo que pasa en la Sep es verdaderamente de dar vergüenza. Se supone que en los altos niveles de esa Secretaría despacha gente proba, profesional, comprometida, aliada de la transparencia. Pero no, yo que trabajé en esa dependencia a mediados de los ochenta y luego en dos organismos descentralizados, no viví esa desfiguración administrativa, esa falta absoluta de ética que deshonra a los servidores públicos. No quiero decir que todo ahí sea corrupción porque en la estructura burocrática hay maestros, investigadores y profesionales de variadas disciplinas, gente empeñosa, limpia, que sabe trabajar y tiene amor a México, pero hay mandos directivos que ceden a la tentación de hacer trampas, pero sí que la SEP es como una arca abierta, y entonces muchos entran en pecado y la usan para su beneficio personal desviando recursos. Y qué cree usted? Jamás se castiga a nadie y menos se recupera algo de lo desviado. O al menos, jamás informan de esas recuperaciones.

En materia de infraestructura, “las entidades federativas pagaron con recursos del fondo obras terminadas que no se encuentran en operación, realizaron pagos de obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, e incluso se comprobó obra pagada no ejecutada o de mala calidad”. No se salvaron, en la averiguación, las obras insignias de la 4T como el Tren Maya, la refinería Tres Bocas y el aeropuerto Felipe Angeles.

En el área de seguridad, el órgano fiscalizador reveló que “los estados y municipios incurrieron en pago de bienes con precios superiores a los contratados, pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones, así como pago de conceptos que no se encuentran autorizados.”

En el sector agrícola y rural se detectaron daños al erario por más de 8 mil 920 millones de pesos, mientras que a las empresas productivas del estado se les observaron mil 674 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la construcción de 218 sucursales del Banco del Bienestar por 118.3 millones de pesos.

Y por último, para efectos de esta colaboración, la ASF halló, siempre ha hallado cuando escarba ahí, en la CONADE, un desvío o faltante de 377 millones de pesos. Desde que Ana Guevara llegó al organismo, han salido a la luz varias irregularidades y denuncias por malos manejos, pero ahí sigue imperturbable, diría que bien protegida, esta exatleta de alto rendimiento .

En ese organismo, se adquirieron bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento. Se realizaron pagos con recursos públicos federales en el período fiscal 2020, por ejercicios correspondientes al ejercicio fiscal 2019. “Se pagó con recursos públicos a personas físicas que no son miembros activos del Sistema Nacional del Deporte, y a algunos que no acreditaron ser profesionistas, especialistas o con experiencia reconocida en el campo de entrenamiento deportivo”. O sea, un verdadero cochinero en la CONADE.

Limpiar de corrupción el gobierno en todos sus niveles es una tarea y una responsabilidad grandiosa. No puede lograrse este cometido con discursos o buenas intenciones, no funcionan ante un declive de las razones éticas que deben guiar a los servidores públicos. Ha habido tibieza en castigar los latrocinios.

Y si la tibieza persiste, el actual gobierno no podrá entregar buenas cuentas, no se ha encarcelado a ningún pez gordo, puras declaraciones acerca de que ya no hay ladrones en el sector público, pero esto es tan inexacto como decir que el agua de mar es muy dulce.