Los conflictos en el TEE

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez.

Hace algunas semanas nos tocó escuchar en un programa radiofónico de Max Cortés aquí en la entidad, una entrevista con el Máster Ángel Duran Pérez, que por cierto es Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado (TEE), misma charla que por cierto poco presté atención.

Más nos llamó la atención que días posteriores a esta entrevista el entrevistado fuera acusado en la Fiscalía General del Estado de violencia de género, nota difundida en cierto medio, motivó por el cual nos pusimos a investigar, máximo porque se habla no solo de un magistrado sino de un comunicador que fue reciente galardonado como el mejor columnista de opinión por la Sexagésima Legislatura Local.

En principio encontramos anomalías graves en la constitución del Tribunal Electoral del Estado, así como en otros problemas de diversos que debieran ser investigados judicialmente por denuncias que realizará la ex Presidenta de este colegiado, unos meses posteriormente a su salida que involucran a más de uno que labora a más de un integrante del consejo que por lo tanto viene a desencadenar en realidad el conflicto actual que se vive en el organismo para evitar que estas denuncias continúen. En los nombramientos de los integrantes vimos que todos son profesionales y con competencia para desempeñar la encomienda, más desde el 2018 hay conflicto de interés y para el nombramiento de estos magistrados donde está la controversia intervino un líder de partido y senador de la república.

En lo citado en el anterior párrafo está el problema en realidad. El origen de la reciente disputa nace por la separación de su cargo definitiva de Ana Carmén González Pimentel, Presidente del organismo, quien desde el 31 de mayo pasado presentó su renuncia siendo su cargo en forma rotativa y alternada por los Magistrados Supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedit Prado Rebolledo. A partir de aquí ambos Magistrados sintiendo que tiene las competencias para ocupar el cargo lo solicitan.

Max Cortés antes de entrevistar al Magistrado Supernumerario Ángel Durán, dialoga con un litigante, crítico e investigador de los más serios en la entidad quien si hace puntualización porque motivo la Magistrada Angélica Yedit no debiera ser nombrada Magistrada Presidente. Resaltó que escuché varias ocasiones la entrevista de Max con Angél Durán, así como escritos que ha realizado Durán Pérez en ninguno hay violencia de género, muchos menos el citar falta de competencia de su oponente, lo que sí destaca en su disertación al Poder Judicial de la Federación, el Magistrado Supernumerario es el conflicto de interés que por simple lógica se ve quién analiza de manera superficial la forma en que está compuesto el TEE.

Por más que insistí con la parte acusada de una entrevista no aceptó, dejando en claro que no quiere que el caso se vuelva mediático porque no es la finalidad de ejercer violencia y que sean las propias autoridades de la Federación con apego estricto a la ley quien determine quién tiene la razón. Con la magistrada no tengo su número telefónico y el día que marqué para que le dieran el teléfono de un servidor para conocer su opinión, la llamada nunca llegó. Así que la redacción de la presente narrativa es con base solamente lo publicado en notas informativas y entrevistas.

Para despedirme. Tal parece que el deseo de quienes están detrás de la estrategia para el nombramiento del nuevo Presidente del TEE no es que llegué Angélica Yedit sino simplemente que no llegué alguien que no ayude a encubrir las anomalías que hay porque son hechos denunciados y que obran en los expedientes de investigación según escuchamos en los debates de sesiones públicas en los que últimamente el Supernumerario Magistrado Ängel Durán a participado. Sí Delfina Gómez Álvarez como Secretaría de la SEP nos despertaba dudas, después de escuchar a quien la sustituye, es decir a Leticia Ramírez Anay, no sé si llorar, gritar o decir, en manos de quién está el futuro de México. Nos vemos en otra entrega.