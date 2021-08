Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador si recordamos se reunió con los 11 gobernadores y gobernadoras electas de Morena, entre ellas estuvo presente la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno, con quienes realizó una reunión privada en Palacio Nacional, pero en este segundo encuentro se citaron también a los otros cinco ejecutivos estatales que ya están en funciones, y entre los acuerdos establecidos fue el de cerrar filas todos en torno al presidente del país y llevar a la práctica el cambio social esperado a partir del 2022, pretenden fortalecer el proyecto de la 4T en su segunda etapa de gobierno federal, lo que indica que vienen cambios trascendentes a partir de que tomen posesión los nuevos gobernadores en los 15 estados del país.

Los cambios que vienen con Obrador serán en su mayoría los relacionados a sus múltiples compromisos de su campaña presidencial, porque –la mera neta- como comúnmente decimos, hasta hoy la sociedad mexicana no hemos podido acreditar bien ni visualizar todavía los beneficios del cambio entre un partido a otro ya que se inició el cambio en el 2018, sobre todo en temas de seguridad pública nacional y en las entidades los índices del crimen y robos a las casas habitación siguen aumentando, en salud estamos casi peor, entre otros varios rubros, hasta ahora Morena no ha mostrado que gobierna mucho mejor a nivel nacional ni en los municipios que ganaron en Colima, por tal motivo nos vendieron la idea de que la esperanza muere al último y en el 2021 la gente volvió a votar por Morena, esperando el cambio prometido, ojalá ya no necesiten más tiempo porque ya pasaron tres años y no vimos claro, aunque reconocemos que la pandemia justifica para frenar muchas acciones, pues la economía nacional es fundamental para su éxito.

CLAUDIA SHEINBAUM LA PUNTA DE LANZA

Entre los acuerdos de los gobernadores con el presidente del país Manuel López Obrador, así como las evidencias de las últimas reuniones y actividades de la élite política morenista es que la sucesión presidencial del 2024 ya inició con las cartas que dio a conocer el mandatario federal, las señales son claras decidieron como punta de lanza a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que encabece la candidatura de Morena a la presidencia de la república y es lógico que se contempla también en la jugada a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

LOS CAMBIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Trascendió que el tema principal fue el de la seguridad pública en todo el país, pero una de las líneas de acción en los estados que se acaba de revelar es precisamente lo que hizo Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno en la Ciudad de México y que le dio muy buenos resultados, pues retiró a cerca de 1,400 policías de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraban comisionados como escoltas, guardaespaldas o auxiliares de los funcionarios que no apoyaban a la seguridad pública de la población, sino a los funcionarios y empresarios reconocidos, y tuvieron que reincorporarse al trabajo administrativo y operativo directo a favor de la población, y muchos otros policía solo aparecieron en nómina, pero nadie los conocía, aseguran que solamente éstos tenían un gasto de 21 millones de pesos mensuales. Estos son parte de los cambios que se iniciarán en todos los estados del país, aclaro, en los gobernados por Morena. Aseguran que el cambio apenas empieza y fuerte.