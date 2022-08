LOS AMIGOS DE INDIRA

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Hace unos días, sin decir ni agua va, apareció públicamente en escena como integrante del gobierno 4teteísa del estado de Colima, sin precisar cargo, uno de los fundadores del grupo arnoldista “Experiencia y Sabiduría”, Miguel Salazar Abaroa, expriista, experredista, exverde ecologista y expanista convertido por artes de encantamiento al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, no vayan a creer que fue por así convenir a sus intereses.

Hay que recordar que hace siete meses los experimentados y sabios amigos del gobernador adjunto Arnoldo Vizcaíno Rodríguez publicaron un manifiesto en el que le expresaron a la mandataria Indira Vizcaíno Silva lealtad hasta la ignominia, incondicional entrega, confianza y fe ciegas, total sometimiento, fe, amor y admiración. Jamás se había leído tanta abyección en un desplegado de abajo firmantes imante, ni en los tiempos idos cuando todos ellos fueron priistas recalcitrantes. De este tamaño es su mediocridad política.

Sin hacer ruido, como la humedad, los de “Experiencia y Sabiduría” poco a poco se fueron incrustando en la dirección de los programas sociales del Gobierno Federal, las representaciones de éste en Colima y en la administración estatal. Sus nombramientos no son anunciados para no generar críticas ni ruido, pero aparecen aquí y allí como no queriendo la cosa; y así, poco a poco, la gente vaya acostumbrándose a su presencia sin chistar.

A pesar de que ya acompañan a Vizcaíno Silva en su gabinete todos los miembros del Club de Toby que a l00 días de anunciado el gobierno de la esperanza vieron a su titular formal sola y desamparada, ella sigue a la deriva, rebasada por la incontenible violencia que campea en todo el territorio colimense, el deterioro de los servicios educativos y de salud encomendados al gobierno estatal, y el retroceso en la economía.

En el zalamero desplegado a través del cual pedían chambas a gritos, los oportunistas le dijeron: “Nosotros, tus amigos, los integrantes del grupo denominado Experiencia y Sabiduría, quienes desde su precampaña compartimos el ideal de luchar para con los votos de los ciudadanos darle una esperanza a Colima, te decimos: Siempre estaremos contribuyendo en el objetivo fundamental de la construcción de un mejor estado. La tempestad amainará, confiamos que pronto volverá la calma. De todo corazón te decimos: Creemos en ti, te queremos y te admiramos. Quedamos a tus órdenes”.

El tiempo ha pasado y la tempestad ha arreciado en lugar de calmarse, y la paz y el sosiego están a años luz de alcanzarse, a pesar de que ya todos esos ex compañeros de campaña de Indira que dizque conquistaron miles de votos morenistas para darle una esperanza a Colima, junto con sus familiares, incrustados están desde hace rato en la nómina estatal con cargo a los aguantadores colimenses.

Lástima que sus expresiones de todo corazón, de amor, admiración y desinteresada entrega hacia Indira, todavía no se reflejen ni siquiera en la apertura de zanjas para levantar los cimientos de la construcción de “un mejor estado”. Ellos son ya gobierno, su gobernadora no está ya más sola con su perniciosa compañía, pero el pueblo bueno de Colima con sus cientos de viudas, huérfanos, desparecidos, extorsionados, asaltados, sigue inerme ante la embestida criminal cuyos sicarios lo agreden impunemente.

Se dice que…

*El diputado Crispín Guerra Cárdenas, Coordinador de la Bancada Panista en el Congreso Local, denuncia que los viajes de proselitismo que Indira Vizcaíno Silva ha realizado a favor de la corcholata presidenciable de su partido, Claudia Sheinbaum Pardo, le han costado al pueblo bueno de Colima 637 mil pesos en el primer semestre del año 2021, y en este año un millón 215 mil pesos en ese mismo periodo; es decir, un aumento del 90 por ciento. Ha vulnerado los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad con motivo de su asistencia y participación en eventos electorales”.

*A punto de cumplir su primer año como diputados locales, el priista José De Jesús Dueñas García ha destacado por su incontrolada hiperactividad, a todas va, le tira a lo que se mueva sin atinar a dar pie con bola. Por su parte, el mazorquero Alfredo Álvarez Ramírez y el garrotero porteño Francisco Rubén Romo Ochoa, ambos de MORENA, son quienes más han exhibido sus carencias intelectuales y limitaciones de todo género. De estos dos no se hace uno.