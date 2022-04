Llevan a cabo IMSS Colima y Sector Salud federal vacunación intensiva contra COVID-19

*El objetivo de la vacunación es evitar la muerte o una enfermedad grave a causa de COVID-19.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima, informa que durante el mes de abril, junto con el Sector Salud federal, se lleva a cabo una campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 en diversas Unidades Médicas del Instituto en todo el país, con el objetivo de vacunar a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.

En las 10 Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en Colima, y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 se aplicará la vacuna AstraZeneca. Para recibirla, los derechohabientes y la población en general no necesitan cita previa, únicamente acudir a donde la están aplicando y solicitarla con una identificación oficial.

Para conocer en qué unidades se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/covid-19

La coordinadora Auxiliar Médico de Salud Pública, doctora Alma Rocío Monterrosa Galindo, afirmó, que mujeres embarazadas deben vacunarse a partir de la novena semana de gestación.

Esta campaña de vacunación se estará realizando en el HGZ No. 1, de Villa de Álvarez; las UMF No. 5, de Cuauhtémoc; UMF No. 6, de Quesería y la UMF No. 3, de Armería, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

En las UMF No. 17 y No. 2 de Manzanillo, HGSZ/MF No. 4 de Tecomán; UMF No. 18 de Villa de Álvarez, las UMF No. 11, No. 16 y No. 19 en Colima, de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas y en el casino infantil de la sección XXV del SNTSS ubicado en Av. Niños Héroes 660, colonia El Moralete en Colima, de 09:00 a 18:00 horas.

En los puntos fijos y semifijos concentrados principalmente en distintos centros comerciales del estado, de lunes a domingo de 11:00 a 18:00 horas. De igual manera en esta campaña también se implementa la visita domiciliaria para aplicar la vacuna de lunes a domingo de 11:00 a 18:00 horas, por lo que es posible que personal de salud debidamente identificado visite su domicilio.

Por último, externó que con esta campaña el IMSS Colima trabaja de manera conjunta con el Sector Salud federal para que la población esté protegida ante el virus del SARS-Cov-2.

Se deben mantener las medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.