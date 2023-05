¡Llegó el día: hoy sábado el concierto de Camila en Colima!

* Gobierno del Estado de Colima tiene en marcha un operativo especial para que sea un gran evento en honor de las mamás colimenses.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Se llegó el día: hoy sábado 13 de mayo se realiza el magno concierto del grupo Camila, que cerrará con broche de oro la celebración que el Gobierno de Estado de Colima ofrece con motivo del Día de las Madres hoy a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Galván (la antigua Zona Militar) en las inmediaciones del Parque Piedra Lisa y la Casa de la Cultura de Colima, para lo cual se ha preparado un operativo especial para garantizar que todas y todos los asistentes disfruten al máximo esta presentación, en un clima de fiesta.

Como se ha informado oportunamente, es un concierto gratuito y abierto a toda la población, al que pueden acudir todas las personas que deseen, no importa que no sean mamás, no se requieren boletos ni pulseras de acceso, sólo se recomienda no llevar una serie de artículos o accesorios que puedan representar un riesgo para la concurrencia, de acuerdo a una lista que ya se dio a conocer a través de los medios de comunicación, las redes sociales y cuentas oficiales.

Con el objetivo de que resulte una velada muy agradable, el Gobierno del Estado de Colima compartió una lista de objetos que no se podrán ingresar al concierto: cualquier arma blanca o armas de fuego, envases de vidrio, sustancias inflamables, estupefacientes, aerosoles, dispositivos de luz láser, bebidas alcohólicas, hieleras, objetos pesados o de valor, pirotecnia, drones, latas, sombrillas o paraguas; no se permitirá el ingreso a quienes lleven alguno de estas cosas y se actuará en consecuencia.

Este sábado desde muy temprano, ya quedó listo el escenario donde se presentarán a partir de las 6 de la tarde el Ballet Folklórico de la Subsecretaría de Cultura, el Mariachi Infantil y Juvenil de la Secretaría de Educación y Cultura, la cantante colimense Karla Verónica y la actuación estelar de Camila, para cantar todos sus éxitos.