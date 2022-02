Lilly Téllez se dice ‘capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum’ para 2024

CN COLIMANOTICIAS

México.- La Senadora panista Lilly Téllez, llamó la atención por sus declaraciones en un Space de Twitter, en el cual declaraba que sí le interesaría contender por la Presidencia de la República, y meter a la cárcel al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, expuso en el conversatorio en la red social del pajarito azul.

Téllez dijo que el Presidente es “un violador serial de la Constitución”, y que si ella fuera Presidenta no hay nada que le gustaría más “que meter a prisión a López Obrador, a su Gabinete y a otras personas”. Asimismo, la legisladora dijo: “Me gustaría ver a López Obrador como el primer Presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara”, apuntó Téllez, y aseguró que ya presentó una iniciativa en el Senado para que sea sujeto a juicio político, aunque aceptó que “esa iniciativa no la va a pasar nunca Morena, porque están ayudando a que el Presidente siga siendo intocable a pesar de los actos de corrupción de los que él es responsable”, expresó la Senadora en el conversatorio organizado por Sociedad Civil México, que llegó a reunir más de siete mil 700 personas.

“Hay un peligro, que lo estamos viendo, estamos a la mitad del sexenio y estamos en un muy buen momento para decirle a estos políticos, parásitos, vividores: ¡a ver, alto!, no pueden seguir pisoteando los derechos, y no pueden seguir acabándose el Estado de derecho y pervirtiendo”, agregó la ahora panista, pero que llegó al Senado gracias a Morena.

Con información de SinEmbargo