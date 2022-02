Líder sindical de Armería pide que Diana Zepeda se disculpe por llamarlos ‘rateros’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armeria, Col.- En conferencia de prensa, el secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento, DIF y COMAPAL, Pedro Delgado Avalos, pidió a la presidenta municipal, Diana Zepeda, que ofrezca una disculpa pública, luego de que en la última sesión de cabildo la edil llamó rateros” a los sindicalizados.

Acompañado del presidente de la Federación de Sindicatos, Audelino Flores, Pedro Delgado explicó que durante la sesión transmitida en vivo por algunos medios de comunicación se escucha decir a Diana Zepeda al líder sindical “miedo deberían de tener a robar al pueblo”.

De acuerdo con Pedro Delgado, acudió junto con su directiva a la sesión porque la alcaldesa no los recibió previamente pese a hacer una solicitud de cita de frente al 15º congreso sindical de cambio de dirigencia.

Entre los temas que el sindicato abordó en la sesión fue el corrimiento de una sindicalizada, caso que desde noviembre 2021 sigue en la comisión de hacienda, la invitación al cabildo en pleno para el congreso sindical y la aclaración sobre el atraso en el pago de pensiones de la comuna, que actualmente ronda los 12 millones de pesos.

“Estábamos de forma pacífica y comenzó la regidora Berenice diciendo que tenía un audio donde supuestamente yo agredo a los regidores, cosa que yo creo que es totalmente falso porque no mostró nada y solo provoca una división interna del sindicato justo cuando viene el cambio de la mesa directiva del Congreso”.

Pedro Delgado dijo que en el video, Diana Zepeda habla claramente y si en el momento se hubiera disculpado, no pasaría de ahí. “Pero luego publica un video diciendo que había un problema de audio, que el audio estaba mal. Después acudió a todas las oficinas a disculparse con los compañeros que no les quería decir eso que no era para ellos que tal vez era nada más para la mesa directiva”.

El líder sindical dijo que solicitó el acta de Cabildo y el audio, “pero misteriosamente no están. Ella habló con la investidura de presidenta en una sesión de Cabildo”. Aclaró que ninguno de los trabajadores administra recursos públicos, sino que lo hace la administración que ella encabeza.

Pese lo anterior, Delgado Avalos admitió que Diana Zepeda no ha dejado de pagar quincenas aún con la crisis económica que se tiene. Recordó que en su momento fueron los sindicalizados los que la apoyaron al llegar a la alcaldía “cuando el pueblo estaba lleno de basura”.

Exigió por último tanto a la alcaldesa como a los regidores, que haya respeto en los asuntos labores y en la autonomía del sindicato en este proceso de cambio de la dirigencia, “vemos en sus medios que abandera a un compañero que se ha registrado para contender en las elecciones próximas al sindicato y de alguna u otra manera de alguna otra manera es meterse en el sindicato, le exijo que ella no se meta en este aspecto y también le solicitó que si tiene con qué comprobar que somos rateros pues que lo haga saber”.

El cambio de dirigencia sindical se realizará el próximo 4 de marzo.