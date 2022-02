Líder de comerciantes ambulantes de Tecomán pide frenar prepotencia de funcionarios municipales

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- María Concepción Méndez Palomares líder de los comerciantes ambulantes del centro histórico hizo un llamado para que inspectores y funcionarios del ayuntamiento de Tecomán, sean menos prepotentes al momento de tratarlos y que consideren que por del comercio ingresan muchos recursos a las arcas municipales.



“Es lo único que considero, que nosotros como todo ciudadano merecemos el respeto de cualquier tipo de persona que esté trabajando ahí se hace quien sea y de la dirección que tengan porque la verdad no nos merecemos que nos estén humillando tanto a los comerciantes” señaló.



La líder de los comerciantes admitió que sí había prepotencia y mal trato por parte del director anterior de reglamentos y apremios José Figueroa, pero que también la hay de algunos inspectores “ya hay un nuevo director y espero en Dios que todo se solucione a favor de nosotros”



Méndez Palomares confió en que con el nuevo director Rafael Hernández se pueda trabajar mejor.



Cabe destacar que en ambos periodos del alcalde Elías Lozano ha habido cuatro diferentes directores de reglamentos y apremios, algo que Concepción Palomares adjudicó al mal trato que dan “francamente llegan muy groseros y prepotentes, yo siempre les he dicho hay que buscar amigos no enemigos porque esto es de pasadita”.