León Alam buscará a director de Ipecol, Hugo Vázquez, por posible detención de préstamos a trabajadores

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, dio a conocer que el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol) detendrá los préstamos a trabajadores.

De esta manera expuso que este martes buscará reunirse con el director de Ipecol, Hugo Vázquez Montes, para saber el motivo porque se detendrán dichos préstamos.

“Sé que se va a detener la entrega de préstamos y estamos apenas recibiendo los préstamos del mes de junio, el próximo martes buscaremos a Hugo Vázquez para saber cómo está la situación y sacar cuentas de cuánto ha depositado el Ayuntamiento de Colima”.

El dirigente sindical expuso que de acuerdo a la comuna capitalina, se van cumpliendo con los pagos y se espera que no haya por parte de la administración una falta de pagos, y que tampoco exista una mala administración por parte del Instituto de Pensiones.

“Me imagino que están deteniendo esto para el pago de aguinaldos y que después de ello alcancen a sacar préstamos antes de las vacaciones de diciembre, para que no haya un rezago grande, porque si no, entraremos al año como un año de rezagos en préstamos y esto es bastante grave que no debe de darse y debe de haber más seriedad por parte de las alcaldías para aportar al Instituto de Pensiones como es su obligación”.