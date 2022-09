Laura Montes lamenta el hermetismo del Ayuntamiento en el tema de los ‘aviadores’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- La regidora priísta Laura Montes Camacho calificó como lamentable que ninguna autoridad dentro del Ayuntamiento de Tecomán, haya dado una declaración sobre la denuncia que presentó con pruebas hace un mes sobre los presuntos casos de “aviadores” en el área de servicios públicos.



Laura Montes Camacho dijo que es un tema que preocupa a todos los tecomenses porque el ejercicio del recurso público tiene que ser transparente “y no hemos tenido una sola respuesta de cómo va ese tema, el presidente municipal, podría llamar a sus funcionarios, revisar y ya a estas alturas haber salido a dar una declaración pública de qué es lo que está pasando, él tiene facultades ejecutivas, pero aquí se han venido dando una serie de irregularidades”.



La municipe dijo que ya están enteradas todas las autoridades involucradas y confió en que sea cuestión de “un poquito” más de tiempo, así como de presionar e ir a preguntar, “lo hemos hecho pero de allá para acá al día de hoy, ha pasado ya mas del mes y no tenemos absolutamente ninguna respuesta del Contralor.



Laura Montes dijo tener conocimiento de que otras instancias han estado citando a personas y si están haciendo alguna investigación, sin embargo, no hay más información ni ha sido notificada de manera oficial cuando debería ser un tema transparente de principio a fin, “por eso hicimos la denuncia pública, los ciudadanos ya tienen conocimiento y también tienen derecho a saber en qué termina este asunto”.



De acuerdo a los plazos que confió se cumplan, la munícipe señaló que espera que se determinen las conclusiones a más tardar en tres meses, ya sea alguna sanción o una explicación pública, no obstante aseguró que cuando realmente se quiere resolver el problema y entregar cuentas claras a la ciudadanía, se habla y transparenta.



También señaló que giró un oficio a la directora de recursos humanos para que entregue información al respecto pero antes de hacerlo, lo consultó con la unidad de transparencia que a su vez determina que se reserva la información “yo creo que estas acciones dejan mucho que desear, lejos de decir que quieren esclarecer la situación y sancionar una conducta ilícita o levantar la denuncia pertinente por delitos cometidos, no, todo en secreto y al día de hoy es un tema del que los funcionarios involucrados no hablan”.



La regidora insistió en que no ha escuchado ninguna declaración más allá de lo que dijo el presidente sobre que giró las instrucciones necesarias para investigar, “espero que en muy breve tiempo ya podamos estar dando una explicación más completa de decir del actuar de las autoridades y en qué punto vamos”.