LAS TRES MEJORES ALCALDESAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

La opinión pública colimense ha coincidido en reconocer a tres mujeres alcaldesas que se han destacado por su trabajo en relación a la mayoría de las y los presidentes municipales del estado de Colima, y el reconocimiento público a su labor está sin duda al margen de los partidos que pertenecen, pero es justo mencionarlo mediante un pequeño análisis sin importar el orden y con la única intención de motivar el esfuerzo que hacen en favor de sus municipios que representan ante las difíciles circunstancias económicas que vive el Gobierno del Estado y también los Ayuntamientos.

LA ALCALDESA DE LA VILLA

Tey Gutiérrez Andrade ha sobresalido sin duda como una las mejores alcaldesas a nivel estatal porque desde su inicio se ha caracterizado como una mujer muy sencilla, sin golpetear políticamente a nadie, honesta y muy trabajadora en equipo, inclusive al margen de los partidos, durante su campaña manifestó su deseo de resolver añejos problemas de los habitantes que era la regularización de las colonias, y ha empezado a lograrlo, pretende municipalizar alrededor de 70 colonias pendientes de ese trámite en Villa de Álvarez, pues en promedio se tiene programado lograr regularizar tres colonias cada mes lo cual es demasiado pero sí ha demostrado su interés conjuntamente con el apoyo de los regidores, otros alcaldes jamás ni lo intentaron, pues es una lástima que algunas colonias tienen hasta 30 años de rezago.

Si recordamos en la Villa al inicio de su administración municipal, no había dinero ni para pagar nómina y los camiones recolectores estaban arrendados por un millón 200 mil pesos y no servían, cuando uno nuevo cuesta 2 millones 600 mil pesos, varios empresarios la apoyaron prestándole unidades y actualmente compraron tres camiones compactadores nuevecitos, también una grúa, una pipa, una camioneta de 3 toneladas y media; que ya son propiedad del Ayuntamiento, es decir cuenta con un parque vehicular adecuado, ha realizado diferentes obras sociales y le ha dado impulso a las diferentes costumbres especiales que tiene la Villa, como son las famosas empanadas, sopitos, las corridas de Toros, etc.

LA ALCALDESA DE COLIMA

La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González, se ha caracterizado por ser cuidadosa en su actuar político pretendiendo resolver los problemas fundamentales del municipio y de varias colonias, como el caso del famoso vado que tenían solicitando cientos de familias durante más de 20 años en las campañas creando problemas a más de tres mil personas que habitan en la colonia Nuevo Milenio 4, 3 y 2 y finalmente construyó dicha obra cuyo costo fue de tres millones de pesos.

En sus recorridos de campaña detectó Margarita que algunas familias vivían en hacinamiento o amontonados ya que por ser humildes tenían una sola habitación durmiendo hasta seis personas mujeres, niñas y hombres por lo que ha logrado mediante gestiones la construcción de 97 cuartos más en sus viviendas para un igual número de familias, realizó además cerca de 300 mejoras de vivienda como techos, pisos divisiones o bardas con diferentes programas incluyendo Fundación Banorte. Está también pavimentando las calles donde semanalmente se instalan los tianguis para beneficiar a los comerciantes y a las familias que recurren a comprar.

Logró la donación de dos camiones equipados para los bomberos con el apoyo de una asociación de colimenses en Estados Unidos concretamente en Redwood City, se ha observado también que ha solicitado al Cabildo y al Congreso su autorización para lograr descuentos en predial, agua, licencias, mercados, vía pública y panteón. También se ha detectado que la labor del DIF municipal es sobresaliente logrando operar a varias personas de escasos recursos de las rodillas por parte de la Federación Mexicana de Ortopedia representando gastos por más de medio millón de pesos aportados directamente a las familias, además logró que nuevamente en el parque Hidalgo se dieran diferentes clases a las personas de la tercera edad entre otras actividades. Vale la pena mencionar que tiene como Director en Seguridad Pública al capitán Ignacio Blanco Ramírez una persona con el perfil adecuado por su honestidad, respetuoso y responsable.

LA ALCALDESA DE MANZANILLO

A pesar de que ha sido la alcaldesa más cuestionada o criticada por las grillas e interés político y económico del municipio tanto por los actores de partidos opuestos a Morena y hasta de grupos morenistas en su interior, así como por su actuar polémico que genera ruido, la verdad es que Griselda Martínez Martínez es una mujer política de carácter que dejará huella en el puerto, es una verdadera líder que no conozco en forma personal, pero sin duda, si nuevamente ganó en las urnas para un segundo período como alcaldesa -es porque hay un sustento-, la gente la apoya y le reconoce su trabajo, por tal motivo votó otra vez por ella, ocupando de nuevo la alcaldía de uno de los puertos más importantes del país.

Aseguró en la radio Griselda Martínez que ejecutó más de 300 millones de pesos en obras solamente con recursos municipales, mencionando que ningún municipio de la entidad lo ha hecho, presumen poco incluyendo al mismo Gobierno del Estado, -aventó la pedrada política-, señaló, además, que le calcula que logrará la inversión al municipio cerca de 3000 millones de pesos del gobierno federal porque ha acudido personalmente a diferentes dependencias a la ciudad de México.

Agregó que en apoyo a Seguridad Pública se ha equipado al 100 por ciento a la policía municipal, pues antes no tenían equipo ni armas, que solamente había seis patrullas y hoy tienen más de 70 unidades que se han adquirido con recursos municipales, que se están profesionalizando, se les ha dotado de cámaras de solapa y estamos al pendiente de lo que hacen o les hacen a ellos, Manzanillo es el municipio que mejor le paga a los policías, con el tabulador más alto en el estado, y que se hacen estrategias para la atención urgente de las llamadas que no superan a los 10 minutos pero el reto es llegar a los 5 minutos ante cualquier llamada de auxilio, la alcaldesa ha realizado innumerables obras en diferentes colonias y acciones sociales como el internet gratuito a zonas rurales entre otras. Griselda sin duda dejará huella.