Lamentan silencio en el Día Estatal de las Personas con Discapacidad: “Ni un mensaje, ni un acto, ni un gesto”, denuncia Castillo Téllez

Luis Rosales Chávez| CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- César Castillo Téllez, integrante de la Red de Ciegos y activista por los derechos de las personas con discapacidad, calificó como una falta de respeto la omisión total de las autoridades el pasado 3 de mayo, Día Estatal de las Personas con Discapacidad.

Ese día no hubo ni un solo mensaje, acto oficial o gesto simbólico por parte de ninguna institución. La fecha pasó desapercibida para los tres niveles de gobierno, lo que —según activistas— evidencia el abandono y la indiferencia institucional hacia un sector que representa al 16% de la población.

“Fue el Día de las Personas con Discapacidad y ninguna autoridad se pronunció. Ni el gobierno del estado, ni los municipios, ni el Congreso. Nadie dijo nada. El silencio fue absoluto”, expresó Castillo visiblemente molesto.

Recordó que en 2023, en pleno proceso electoral, sí hubo invitaciones, actos públicos y promesas de inclusión. “El año pasado nos ofrecieron participación, visibilidad, integración. Hoy, ni una sola palabra. Solo nos usan en campaña. Es manipulación, no inclusión”, sentenció.

—¿Se sienten utilizados en cada proceso electoral?

—Es correcto. Cada elección somos utilizados y manipulados. No les interesa la inclusión, solo la imagen política que proyectamos.

El activista criticó también a todos los partidos políticos, a quienes acusó de incumplir su obligación legal de garantizar la participación política de las personas con discapacidad. “Todos hacen lo mismo. Todos prometen, todos se olvidan. Ninguno cumple”.

Castillo recordó que desde el pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no ha habido una sola acción concreta por parte del gobierno. “Ese fue el último evento en el que nos tomaron en cuenta. Hoy, cinco meses después, ni una llamada, ni una reunión, ni un compromiso”.

Subrayó además que el 3 de mayo no es solo una fecha simbólica a nivel estatal, sino que está ligada a los compromisos internacionales que México ha suscrito en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual agrava aún más su omisión.

“Es vergonzoso. No es posible que un día tan importante se ignore por completo. Exigimos respeto, atención y voluntad política real. No fotos. No promesas vacías. Somos personas, somos ciudadanos y merecemos dignidad”, concluyó.