Lamentan falta de apoyo para reparar carretera a Boca de Apiza

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Prestadores de servicio de la playa Boca de Apiza a través de su dirigente Joaquín Hernández, lamentaron que ninguno de los compromisos que se hicieron con el alcalde Elías Lozano desde los primeros meses del año se haya cumplido, por lo que han optado, dijo, por cooperar entre ellos para solventar los daños que tienen, mismos que se agudizaron esta temporada de lluvias, pues perdieron al menos 200 metros de vialidad, 25 enramadas a pie de mar y otro tanto en la boca del río, “yo creo que por lo menos 50 enramadas perdidas”

Joaquín Hernández, quien preside la “Asociación Civil Boca de Apiza, Enramaderos” aclaró que antes de Semana santa tuvieron una reunión con el alcalde en su despacho y luego lograron una visita del mismo al balneario, donde se tomaron acuerdos y se comprometió a apoyar con la rehabilitación de la brecha que es camino a las enramadas “pero nada, se supone que enviaría maquinaria para la reparación del camino”.

A pregunta expresa sobre si han buscado un nuevo acercamiento, el líder enramadero fue claro: “después de ver que se desinteresó realmente no lo busqué, es perder tiempo, le invertimos a buscarlo, invitarlo, pero es tiempo y dinero que gastamos en una venida a Tecomán que mejor se lo invierto a un viaje de material”.

Sobre cómo han salido adelante, mencionó que ha sido a base de cooperaciones de los mismos socios que en palabras de Joaquín señalan “le metimos ganas, como siempre”.

Dijo que en su momento “soñaron” que con el acercamiento a las autoridades municipales tendrían apoyo: “creímos, pero no, en lo de los guardavidas quien nos apoyó fueron los diputados Julio Cano y Armando Reyna así como la regidora Guadalupe Orozco, ramaderos y otra persona del pueblo”.

Los daños que ahora sufren en esta playa se expanden, pues la temporada de lluvias de este año provocó marejadas que se llevaron el camino y no hay paso a las enramadas hasta la boca debido a que al menos 200 metros de camino ya no existen. “Si Dios quiere la semana que entra comienzo a trabajarle, no lo hacíamos hasta que bajara la temporada de lluvias”.