Lamentan antorchistas que sean lentas las autoridades para dotar de vivienda a familias

Tecomán, Col.- Un nutrido grupo ciudadanos adheridos a la asociación Antorcha Campesina, se apostaron frente a la presidencia municipal para exigir a la autoridad que sean escuchados y les den respuesta a la demanda de vivienda.



Encabezados por el dirigente de la Asociación Luis Enrique López Carreón, los antorchista pidieron la intervención del alcalde Elías Lozano para recuperar un predio de aproximadamente 5 hectáreas prometido por el gobierno del Estado.



Por segunda ocasión este grupo se manifiesta en el jardín principal de Tecomán, y no fueron atendidos por el alcalde, “por eso tuvimos que protestar con pancartas y hoy nos dio tiempo para platicar el tema” dijo López Carreón, quien destacó que su problema tiene que ver con la vivienda de 250 compañeros y un predio ubicado a un costado del libramiento Rubén Tello, que en tiempos de José Ignacio Peralta se compró con dinero público del Instituto de Vivienda para que hicieran vivienda popular.



Explicó que a pesar del acuerdo sobre la finalidad que se le daría al predio, no hubo recursos para vivienda por lo que se accedió a venderles el terreno solamente con facilidades de pago “dividido en todos los compañeros daba el costo como a 70 mil pesos como máximo a pagar en tres años”.



Luis Enrique López, dijo que al finalizar su periodo, la administración estatal tomó el terreno y se lo entregaron a Instituto de Pensiones (Ipecol) a cuenta de las deudas que el gobierno tenía por cuestión de los trabajadores “se lo escrituran cuando ya estaba tratado con la gente, Ipecol lo recibe y quiere convertirlo en dinero al mejor postor y no estamos de acuerdo porque se compró con dinero público para gente muy pobre, nosotros queremos que se lo vendan a la gente pobre”.



El dirigente Antorchista informó que el proceso ante el nuevo gobierno para recuperar la promesa del terreno ha ido lento y de ahí que pidan la intervención del alcalde tecomense para evitar que se venda al mejor postor y la gente se quede sin proyecto, la propuesta es que lo adquiera el municipio con recurso de los interesados.



“La gente está dispuesta a pagar pero que él represente a la gente en este tema el dice que no le parece mal la propuesta, y nos dará una fecha de reunión con el director del Insuvi, de Ipecol y nosotros con él para llegar a un acuerdo”



Comentó que el compromiso es que el área técnica del ayuntamiento revisará los planos que tiene la gente para darle el visto bueno conforme a los datos que tiene catastro municipal y el número de beneficiarios “en la reunión buscaremos una alternativa o que la gente le empiece a depositar al ayuntamiento o Insuvi según lo vea el presidente. Eso le daría confianza a la gente”.