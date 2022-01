Lamentable que Morena trate de restringir al pueblo asistir a las sesiones de Cabildo: Audelino Flores

*Hay que ser menos petulantes y más sencillos, dice el lider

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Audelino Flores Jurado, secretario general del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, DIF y Comapat de Tecomán Audelino se mostró sorprendido por la propuesta de una regidora de MORENA de restringir al pueblo el ingreso a las sesiones de Cabildo.



“Hay que ser menos petulantes y más sencillos porque es muy buen sueldo lo que se les paga para que den un buena atención a la gente y esos cargos duran un suspiro, son para hacer amigos” señaló.



Flores Jurado dijo que el mismo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sale cada semana a los estados a ver a la gente y no pide restricciones, al igual que la gobernadora Indira Vizcaíno va a los municipios y a los que se acercan, los atiende. “los regidores aquí piensan que va a ser permanente su puesto, pero eso se termina, se les olvida que son empleados del pueblo”.



“No se puede restringir a la población el acceso a su casa, pues la presidencia y las instalaciones son del pueblo, y no debe someterse a una revisión y ver quien entra o quien no, hay gente que ocupa un respaldo y tienen que recibirlo y atenderlo no puedes cerrarle la puerta de esa manera”.



Y les recordó a Elias Lozano y a los regidores que en campaña se dijo otra cosa “andaban prometiendo los bueyes y las carretas, a qué se debe que ahora quieran restringir”.



Audelino Flores lamentó más, lo dicho por regidora Cinthia Preciado sobre la gente que va “a hacer show al cabildo” pues dijo va la gente con necesidad y no debe clasificarse de esa manera “lástima que lo vean así. Deberían de ser respetuoso de las exigencias de la población”.



Al pregunta expresa sobre cómo actuará el sindicato cuando requiera de ser escuchado en las sesiones, dijo “me reservo lo que haríamos, solo dejo claro que como me la pinten, brinco”.