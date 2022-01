Lamentable Incidente en el Cereso/ Urgente inyectar recursos a Salud/ Educación eje transformador/ Algo sobre Derechos Humanos y ética…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

El martes se registró un lamentable suceso al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) en la capital del estado, donde la información hasta el momento la información ha fluido de forma muy lenta, en dónde se han originado varias versiones e incluso se han hecho comentarios burlescos que circulan a través de las redes sociales.

Se espera que proporcionen más datos sobre un hecho que cobró la vida de nueve personas y dejó heridas a siete más, en dónde la Fiscalía General del Estado de Colima sigue realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Es importante aclarar que dentro de la responsabilidad de tremenda situación estan el Secretario de Seguridad Púbica Capitán de Infantería Manuel Llerandi Ruiz, el Director de los Centros de Readaptación Social en la entidad y el correspondiente al ubicado en la capital, quienes deberán colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

La siguiente información fue difundida a través de los diferentes medios de comunicación:

«Lo que pasó el martes 25 de enero en el Cereso de Colima no fue un motín, fue una “riña”, un “enfrentamiento entre internos”; no fue un intento de escape, ni atentado contra los custodios o contra la policía, y no hay custodios ni policías heridos, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Manuel Llerandi Ruiz.

Durante la rueda de prensa “Diálogos por la Transformación” que se llevó a cabo este jueves desde Manzanillo, la cual estuvo encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno, el funcionario estatal reiteró lo ya informado: el saldo es de 9 reos que perdieron la vida durante los disturbios.

Agregó que actualmente y en diferentes hospitales de la ciudad de Colima, hay 4 reos que todavía se encuentran hospitalizados con diagnóstico reservado.

Durante la rueda de prensa, el tema de los violentos incidentes en el Cereso de la capital del estado solo fue abordado a través de una pregunta de un reportero. Sin hacer ningún comentario al respecto, la gobernadora dio paso a la intervención de su secretario de Seguridad Pública (…)

Hasta ahí parte de lo que fue una confirmación de lo que ya sabíamos, solo que todo mundo se hace la pregunta, ¿Quien puede tener la fuerza para lanzar objetos desde fuera del Cereso y que vuelen sobre la barda monumental? Además de ver las aristas existentes en el sistema penitenciario, que esperemos se realicen todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que ahí labora, así como de los reos.

Una reingeniería a fondo del sistema penitenciario en la entidad, sería definitivamente un buen comienzo, así como traer los mejores programas de Readaptación Social, para garantizar que quienes salgan en libertad, realmente hayan tenido la oportunidad de cambiar e iniciar una etapa.

URGENTE INYECTAR RECURSOS AL SECTOR SALUD y es que salen muchos filósofos del Facebook y otros tantos que se admiran de la crítica realizada a quien administra a clínicas y hospitales del Sector Salud, Imss e Issste y tergiversar datos, solo para acaparar la atención, y postean algo que copiaron en algún sitio de internet.

La realidad es que más que palabrería los médicos, enfermeras, personal administrativo, de intendencia y mantenimiento requiere que las instituciones cuenten con recursos financieros y humanos suficientes para hacer frente a la brutal oleada del Covid-19, que ahora con el Omicron pone en grave riesgo a quienes trabajan en los diferentes nosocomios o centros de salud y se desbaratan por dar la atención.

En lugar del muro de lucimiento se requiere de acciones concretas y de dirigir esos mensajes a los responsables de brindar lo necesario para servicios de salud de calidad, ya que es una verdadera tristeza, ver las condiciones en las que trabajan.

Si todos manifestamos nuestro rechazo en las cuentas de las páginas de las dependencias, dónde respaldemos a este sector tan importante, que es coartado para manifestar todo a lo que se enfrentan a diario, si en las cuentas de los altos funcionarios escribimos lo que rechazamos, entonces, si habremos hecho algo importante en favor de miles de héroes que trabajan de forma árdua para cuidar de nuestra salud.

En mi familia y amistades hay muchos médicos y enfermeras, verdaderos héroes de la pandemia, a ellos mi reconocimiento, no puedo decir lo mismo de quién es encargado de darles lo necesario para trabajar diariamente.

ALGO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y ÉTICA, todas las carreras del área de Ciencias Sociales y Humanidades son tendientes al respeto a los derechos de las personas y la ética, es una de las asignaturas torales para que el futuro profesionista se desempeñe con profesionalismo, valores y acreditada solvencia moral.

Pero ¿que pasa cuando alguien estudió derecho y transgrede todos y cada uno de los preceptos que en la escuela se esforzaron sus maestros para que aprendiera y en la práctica resulta ser un fracaso académico?

Este sencillo ejemplo es lo que grupos políticos que han imperado en la entidad y el resto del país han hecho, poner en la función pública a una persona que aunque tenga el papel, no es apta para desarrollar el puesto, ya no hablemos de otras condiciones de salud mental que demuestran con sus acciones y formas de llevar su vida, calumniando y agrediendo personas, con pleno conocimiento de la ley. Eso sí es estar muy enfermo, psicópatas les llaman los expertos a quien se la pasa vigilando las actividades y la vida de una persona, pero si esto se hace público y es mujer y es sistemático, ya hablamos de otro asunto, se denomina violencia de género, misoginia, para que quede claro y de esos hay muchos protegidos por políticos corruptos, que aún luchan por sostener en las dependencias. Son el cáncer más dañino a la sociedad. Al tiempo.