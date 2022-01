Lamenta la regidora Laura Montes que no programen sesiones ordinarias de Cabildo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Como lamentablemente calificó la regidora Laura Montes el hecho de que a más de un mes y no se convoque a sesión ordinaria de Cabildo además de que denunció que a los regidores se les está coartando su libertad de expresión, toda vez que las sesiones extraordinarias no tienen cabida para asuntos generales.



La regidora priísta señaló que no se han convocado sesiones ordinarias a pesar de que el mismo reglamento indica que deben celebrarse dos sesiones por mes, es decir, una cada 15 días. No obstante, también reconoció que el reglamento “es escueto” porque no especifica si tienen que ser ordinarias, extraordinarias o solemnes.



“Lo que yo interpreto es que no están cuartando también a los regidores nuestra libertad de expresión, porque en una extraordinaria no puedes tener puntos generales y no puedes abordar diferentes temas que no vengan establecidos en el orden del día”.



Laura montes señaló que en lo personal tiene algunos posicionamientos pendientes por hacer, algo que podía estar pasando con más regidores “estoy a la espera de que se convoque a sesión ordinaria para poderlos manifestar”.



La municipe admitió que el reglamento pide mandar previamente los puntos a secretaría para que sean contemplados en sesión, pero justificó que a veces por la naturaleza de los temas y por ser también regidores de oposición no siempre se mandan “porque lo que queremos es exponerlos en sesión para que la ciudadanía se entere en ese momento de lo que pedimos y de la respuesta que nos está dando los demás integrantes del cabildo y el mismo presidente municipal” concluyó.,