¿LA UNIVERSIDAD SE DESLINDA DEL GOBERNADOR?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

La Universidad de Colima en la historia reciente desde su fundación ha jugado un papel importante en el desarrollo educativo, social, económico y político del estado de Colima, en el tema político, sin duda ha participado activamente en las diferentes administraciones estatales por tal motivo algunos liderazgos universitarios han logrado varias posiciones que van desde la gubernatura con Fernando Moreno Peña, quien acreditó con obras su trabajo, pasando por diputaciones federales obteniéndolas el mismo Fernando Moreno antes de ser gobernador, así como Humberto Silva, Arnoldo Ochoa, Miguel Ángel Aguayo, entre otros, así como senadurías, diputaciones locales, Secretarías en el Gabinete y Alcaldías.

Si hacemos memoria hace seis años el destape de Ignacio Peralta Sánchez primeropara ganar su candidatura a la gubernaturay después como ganador de dos elecciones, porque le tumbaron la primera, los universitarios fueron el verdadero pilar de su campaña político electoral, ya que se enfrentó con el ex gobernador Mario Anguiano para lograr ser candidato, y si ganó la candidatura fue gracias a muchos ex líderes de la FEC y cientos de universitarios, pues el PRI estatal estaba en otras manos, más sin embargo pareciera que en términos generales a la Universidad con la actual administración estatal no les fue bien, al contrario no tuvieron el apoyo que esperaban, ni reciprocidad política, a tal grado que los mismos liderazgos universitarios fueron marginados.

Nunca les dieron los recursos del gobierno estatal puntuales y no fueron tomados en cuenta en las acciones políticas relevantes en el estado, aunque les otorgaron uno o dos espacios en el gobierno estatal éstos fueron congelados por el mismo gabinete que estuvo dividido, por ello no podían operar adecuadamente, por tal motivo ahora la Universidad de Colima sufre también el desastre financiero de la administración estatal, motivo por el cual se enfrentan también ahora con el gobernador ya que se ve que tampoco les cumplió el compromiso legal y pactado políticamente de los recursos que le corresponden a la universidad.

EL NUEVO RECTOR PRESIONA Y DENUNCIA

El rector de la Universidad de Colima (U de C), Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, agarró el toro por los cuernos al presentar una denuncia contra el gobierno estatal por el adeudo acumulado del subsidio de este año a la institución educativa, que asciende a 264 millones de pesos, primero recurrió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) pidiendo auditoría al Poder Ejecutivo del estado de Colima para que se aclare la situación que provocó la falta de pago de los recursos comprometidos y presupuestados del gobierno estatal a favor de Universidad y también lo denunció en la Fiscalía Anticorrupción para que sea auditado y quizás penalizado.

Con éstas acciones legales y políticas podemos analizar aquí que el nuevo rector Cristian Jorge Torres pintó su raya política en dos sentidos, primeramente contra el gobernador Ignacio Peralta y su administración estatal que está a punto de concluir, y segundo se deslinda de los compromisos que haya tenido el ejecutivo con otros liderazgos universitarios o con la propia institución en otros tiempos, ahora al nuevo rector le importa un comino los partidos o el PRI, y asume su verdadero compromiso moral con la base trabajadora en su defensa, asume así pues su real liderazgo personal en otra etapa histórica política de la Universidad de Colima como nuevo rector. Este es el escenario político estatal de la relación Universidad de Colima e Ignacio Peralta, quieran o no reconocer, está cerrando filas la nueva administración universitaria.

INDIRA ANUNCIARÁ SU GABINETE ANTES DE TOMAR PROTESTA

Indira Vizcaíno Silva, gobernadora electa admitió que es posible que dé a conocer los nombres de sus colaboradores en de su nuevo equipo en el gabinete estatal antes de tomar protesta, si realmente lo hace, esa idea es buena porque sería trascendente para consolidar un buen equipo, sería como un filtro para en caso de que haya un prietito en el arroz, ya que puede que no tenga conocimiento de las malas mañas de alguien que esté invitando, aunque muchos lo consideren como alto riesgo político, la realidad es que si lo hace es mejor para ella y más aún para la sociedad, así empezaría con una mejor transparencia, porque una vez nombrado tiene que apechugar si le aparecen muchos negativos.