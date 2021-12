La Universidad de Colima nos llena de orgullo: Indira Vizcaíno

*Destaca Indira Vizcaíno coincidencias con el Rector Christian Torres Ortiz. *Manifiesta la mandataria su apoyo incondicional a la Universidad de Colima. *No se trata de ser aliados entre dos personas, “lo relevante es ser aliados en una sola causa: la educación”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Soy una aliada de la Universidad de Colima, soy una aliada para impulsar la calidad educativa, dotar herramientas, y de un manejo transparente de recursos”, afirmó la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en su mensaje al asistir a la ceremonia en la que el Rector de la Máxima Casa de Estudios Colimense, Christian Torres Ortiz Zermeño, rindió su Primer Informe de Labores al frente de dicha institución de educación superior.

La mandataria estatal, ante la el Consejo y Comunidad Universitaria, patentizó su respaldo al Rector Torres Ortiz Zermeño y a la Universidad de Colima “de la que estamos orgullosos”, dijo.

Indira Vizcaíno en su mensaje y al agradecer la presencia de la comunidad universitaria dijo esperar que así como se habla de ex rectores y ex gobernadores en un par de décadas se pueda hablar también “de ex Rectoras y Ex Gobernadoras”.

En su mensaje, Indira Vizcaíno dijo que la Universidad de Colima “es mi Ala Mater” y “aquí me siento como en casa”.

Dijo que en el país y en el Estado se viven momentos importantes, momentos de cambio, “y esta institución no es la excepción. Hablar de la Universidad de Colima es hablar de muchos años de esfuerzos, de generaciones de jóvenes que han egresado para contribuir en el avance de Colima”.

La Gobernadora que “hablar de la Universidad de Colima es hablar de una Institución que nos llena de orgullo, pero también de una institución que enfrenta grandes retos”.

Felicitó al Rector Christian Torres Ortiz por su trabajo, pues desde el inicio ha trabajado para sacar adelante a esta institución de educación superior.

“Rector, te lo digo con sinceridad, percibo que hay muchas coincidencias entre nosotros en este proceso para sacar a flote a esta institución. Coincidimos en que representamos un cambio generacional, coincidimos en que recibimos instituciones muy complejas, coincidimos en el amor a Nuestro Colima, y que Colima espera mucho de nosotros.

“Lo importante no es estar aliados entre dos personas, lo relevante es ser aliados por una causa: la educación. Mejorar la calidad educativa y contribuir que las nuevas generaciones de colimenses puedan llegar hasta donde sus capacidades se lo permitan y que nuestros jóvenes no tengan que buscar un futuro fuera de Colima”.

Dijo que en campaña se comentó mucho que ella estaría en contra de la Universidad de Colima que “sería enemiga de la Universidad y que le quitaríamos presupuesto. “En 2022 ha quedado claro que es la Universidad es una prioridad y se le aumento su presupuesto en un 39 por ciento en comparación 2021.es decir 133 millones más que en 2021”.

La Universidad de Colima tendrá un presupuesto para el próximo año del orden de los 475 millones 245 mil 633 pesos

Insistió en que para su administración la Educación es una prioridad y manifestó que es por ello que las puertas del Gobierno del Estado, de su oficina, “siempre estarán abiertas para la comunidad universitaria”, pues dijo ser “una aliada para impulsar la calidad educativa del Estado”.

Por último le deseo mucho éxito al Rector de la Universidad de Colima “para lo que viene para la institución. Juntos vamos a transformar Colima», dijo finalmente.

APOYO ABSOLUTO A LA UdeC

Previo a su mensaje y a su llegada al Teatro Universitario, la mandataria estatal había manifestado el respaldo absoluto de su Gobierno al Rector y a la Universidad de Colima.

“Estamos en una etapa de un cambio y de un relevo generacional en nuestro estado en muchos aspectos. La Universidad es un ejemplo más de ello con la Rectoría de Christian Torres y me parece además que también se inicia una nueva etapa en la vida de la Universidad”, expresó al atender a los medios de comunicación.

Apuntó que por tal motivo “todo lo que tenga que ver para el beneficio de la educación y de las y los universitarios, de parte del Gobierno del estado habrá un respaldo absoluto. Lo hemos dejado demostrado en diferentes acciones, como en el presupuesto”.

Afirmó que para su Gobierno “la educación, al igual que la seguridad y la salud, son prioridades”.