La UdeC, sede de la Conferencia final en México del Programa Entender

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el fin de mejorar las perspectivas de acceso, permanencia, graduación y empleo de las personas con condiciones neurodiversas, inició actividades este martes la conferencia final del programa ENTENDER en México, “Neurodiversidad en educación superior: desafíos y oportunidades”, evento con el que culminan los trabajos desarrollados durante el año para hacer de las universidades entornos más inclusivos.

ENTENDER es un proyecto cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea y liderado por la Universidad de Coventry del Reino Unido, en el que participan 9 socios internacionales, de los cuales la Universidad de Colima es uno de ellos.

Dicha conferencia se realiza del 28 de noviembre al primero de diciembre y durante su realización habrá paneles, conferencias y talleres en los que las y los participantes reflexionarán sobre la neurodiversidad en la educación superior y compartirán experiencias, metodologías, sus adaptaciones curriculares, la cultura inclusiva y las buenas prácticas.

Al inaugurar la conferencia, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el rector Christian Torres Ortiz Zermeño comentó que durante tres días “haremos los balances con respecto al camino que juntos hemos recorrido hacia la comprensión y atención de la neurodiversidad, pero también compartiremos experiencias y reforzaremos nuestras capacidades para responder a los requerimientos que demandan este tipo de condiciones”.

Dijo además que las instituciones educativas “son por excelencia espacios donde se pueden potenciar las singularidades e incidir en el desarrollo intelectual, académico y social de todos; por ello agradecemos la oportunidad de tomar parte de esta iniciativa para apoyar la preparación de las y los jóvenes y fomentar una cultura de inclusión”.

La tarea de fomentar una cultura de este tipo, reflexionó, “no es sencilla, pero el sumar capacidades, compartir experiencias y el apoyo recíproco le da viabilidad a nuestros objetivos de ofrecer prácticas educativas que respondan a las necesidades específicas de aprendizaje; al mismo tiempo, debemos divulgar este conocimiento para elevar la comprensión de la neurodiversidad en otros ámbitos y contribuir así a la construcción de sociedades más tolerantes y participativas”.

Por último, Torres Ortiz Zermeño destacó que en la Universidad de Colima “hemos instaurado las bases para que nuestra comunidad adquiera la conciencia, la sensibilidad y la responsabilidad para actuar solidariamente en favor de la integración, por lo que estamos seguros que el nuevo conocimiento y los acuerdos generados a partir de esta conferencia final, serán medulares para la continuidad de las acciones contempladas en el proyecto”.

Además de la Universidad de Colima, participan como socios del Programa ENTENDER la Universidad Nacional de Macedonia, Grecia; la Universidad Nacional de San Juan, Argentina; la Universidad de Guadalajara, México; la Universidad de Turín, Italia; la Universidad Nacional del Rosario, Argentina; la Universidad de Alicante, España; la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina y la Universidad de Coventry, Reino Unido.

Lynn Clouder, coordinadora del Proyecto ENTENDER, agradeció las atenciones otorgadas y la cálida bienvenida que les dio “el extraordinario equipo de la Universidad”. Agradeció en particular a Genoveva Amador Fierros, directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica y Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior.

En entrevista posterior, dijo que “el objetivo de que estemos hoy aquí es llegar no sólo a las instituciones de educación superior sino a sus profesores, ya que ellos tienen la capacidad de implementar nuevas acciones en la materia; para ello es necesario que sepan qué hacer e identificar cuáles son las características que deben atender; no obstante, éste no es el único objetivo, sino que también intentemos alcanzar a los estudiantes porque parte de los objetivos es que las y los jóvenes tengan voz y un rol muy activo en el tema”.

Por ello, concluyó “es importante que las instituciones de educación superior preparen a jóvenes neurodiversos, quienes muchas veces tienen un coeficiente intelectual bastante alto y cuentan con capacidades que les permiten desarrollarse en el mundo, por lo que es muy importante que podamos ayudarles a hacer esa transición del mundo académico al laboral”.

Después de concluir su intervención, la profesora Lynn Clouder dictó la conferencia “Esperanzas sobre los estudiantes neurodiversos”. El Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicado en Campus Norte de la UdeC, será sede de las actividades llevadas a cabo estos tres días. Además, algunas actividades serán transmitidas en el Canal de YouTube del programa ENENDER (https://www.youtube.com/@proyectoentender).

Estuvieron en el presídium Alonso Hernández en representación de la Dra. Carmen Rodríguez, directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; Miguel Ángel Ochoa en representación de Adolfo Núñez, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Colima; Joel Nino, secretario general; Martha Magaña coordinadora general de Docencia; Susana Preciado, directora general de Educación Superior y Genoveva Amador, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica.