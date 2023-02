LA TESIS PROFESIONAL ES INNECESARIA; ES NEGOCIO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Recientemente estalló un gran escándalo político nacional por una simple denuncia sobre la disputa como plagio de una simple tesis profesional que se elaboró hace 36 años, el interés de los medios nacionales fue porque esta tesis fue la que se utilizó para lograr el título y la cédula de una abogada, que presentó una estudiante en 1987, pero que se trataba de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel.

Todo este mitote nacional que no ha parado se generó porque se filtró a los medios de que el presidente del país, Manuel López Obrador dejó entrever semanas antes del cambio del titular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de que su deseo era de que llegara a la presidencia precisamente Yasmín Esquivel, allí se inició el escándalo mediático opositor como una bola de nieve cuestionando a la ministra para que no lograra la presidencia y no llegó, pues ante el huracán de críticas designaron a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. El presidente respaldó siempre moralmente a Esquivel y en respuesta a los resultados dijo que ella no era su candidata, pero aun así la apoyaba ante la andanada de críticas.

El controversial tema del supuesto plagio de tesis por parte de la ministra dio pie a que el presidente exigiera a las autoridades de la Unam resolviera el asunto, pero la Unam tomó partido en contra, admitiendo posible plagio, pero le aventó la bolita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que así fuera la administración federal la que resolviera el asunto, pero la SEP se la regresó de retache a la Unam, y como el hilo se revienta por lo más delgado, la afectada fue la asesora de dicha tesis que laboraba a la fecha en la Unam pero que fue despedida, a Martha Rodríguez Ortiz la despidieron porque ella admitió que dicha tesis se la había mostrado a los alumnos en un seminario de tesis y según las recientes indagaciones quien la copió o plagio fue quien la presentó primero, porque la hoy ministra postergó su examen profesional por no tener el servicio social.

EL PROBLEMA DE FONDO ES LA CORRUPCIÓN EN EDUCACIÓN

Lo relevante del tema no es sobre si fue plagiada o no esa tesis, pues la grilla nacional simplemente fue para que no llegara de titular a la Suprema Corte, pero el problema de fondo es la corrupción de la educación en el país, el protocolo de las tesis para lograr una cédula profesional son los grandes negocios de las universidades e instituciones superiores, pues en Guerrero llegan a cobrar hoy hasta 40 mil pesos por el examen profesional y 10 mil pesos por el trámite del título y la cédula profesional, además que existe una laguna legal institucional para lograr que el sustentante de la tesis sea realmente el autor, ya que hay en todos los estados del país asesores y despachos que cobran para elaborar una tesis entre 10 mil a 20 mil pesos, te la pueden entregar hasta impresa si gustas, a parte el gran cobro que hacen las universidades. ¿Podrá titularse un estudiante humilde?

LAS TESIS, EL TÍTULO Y LA CÉDULA PROFESIONAL ES UN NEGOCIO

Miles de estudiantes de todo el país y mejor dicho miles de familias se han endeudado para lograr que sus hijos obtengan un título profesional esperando que con éstos documentos inicien a trabajar, pero el título se queda guardado, es un gasto innecesario, no hay empleo, por tal motivo hay maestros, ingenieros, abogados, entre otros profesionistas, que laboran de taxistas o vendiendo tacos, el problema de las tesis es social porque afecta a millones de estudiantes y familias, por ello poco o nada nos interesa si fue plagiada o no la tesis de la ministra Esquivel, quien por los años que pasaron y su experiencia adquirida supera por mucho a quienes lograron recientemente una maestría o doctorado en línea.

Los costos de un examen profesional, el título y la cédula profesional son carísimos, fuera de contexto, a pesar de que son innecesarios porque se supone que el egresado cursó e hizo exámenes de todas las materias, y le entregaron un certificado que acredita toda la carrera profesional. Varios países no exigen el uso de la tesis ni se tienen protocolos costosos universitarios que más bien tienden a la corrupción y la simulación, simplemente los estudiantes egresan e inician a trabajar en el área que estudiaron porque terminaron su carrera, y así ocurre en Estados Unidos y otros países.

CARLOS SLIM PIDE ELIMINAR TESIS

Carlos Slim uno de los principales empresarios más ricos de México y del mundo dijo hace unos días; el grave problema de México es que esos protocolos de las tesis son innecesarios y criticó el sistema escolar a nivel universitario, mencionó que es innecesario que los estudiantes gasten dinero que no tienen, una vez terminada su carrera deberían ser admitidos a trabajar sin ese requisito de titulación, los obligan a realizar tesis y un examen profesional costoso, cuando se supone que ya pasó las materias adecuadas de una carrera profesional, realizó los exámenes y los pasó y le extendieron un certificado, ese debería ser su documento para que puedan trabajar.

OBRADOR Y LA SEP DEBERÍA ELIMINAR LA OBLIGACIÓN DE LA TESIS

Resultaría trascendente para el país que la administración de López Obrador y la SEP eliminaran éste requisito innecesario y costoso para millones de estudiantes marginados que no podrán titularse por falta de recursos, hay millones que ya no lo hicieron por éste mismo motivo, pero si se hiciera una encuesta con los empresarios la mayoría piensan igual que Carlos Slim, dicen; Aquí en la empresa no necesitamos sus títulos, deseamos solo trabajadores capacitados y motivados a superarse.

¿Realmente vale la pena hoy en día el protocolo de la titulación?, definitivamente no vale la pena, porque un estudiante que cursó y terminó toda la carrera pasó todos los exámenes, además en años recientes aparecieron escuelas patito en todos los estados del país en el nivel medio y superior, pues resulta que ni la Secretaría de Educación Pública a nivel federal ni los gobiernos estatales tienen control estricto de ellas, ahora hay licenciaturas, maestrías y doctorados por línea o red digital de muchas universidades privadas, luego entonces si no hay control de calidad de la educación ya es oportuno que el gobierno federal de López Obrador haga algo relevante en este tema, evitando que los exámenes profesionales y las tesis pasen a la historia de ser un gran negocio, y que bueno que ya emitió un boletín la SEP a nivel nacional que estudiará el tema para su eliminación, cualquier análisis al respecto resultará que las tesis profesionales son innecesarias.