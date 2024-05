LA SEGURIDAD DEBE ESTAR EN MANOS DE COLIMENSES: NIKOLA V

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Colima es una ciudad extraordinaria a nivel nacional e internacional, porque conocí varias ciudades de varios países y también de México, pero al visitar a Colima nació mi hijo menor, precisamente en Villa de Álvarez y nos gustó el estado por su belleza natural, pues tiene de todo; playas, montañas, agricultura, puerto y la calidad de su gente, son amables y respetuosos, por tal motivo nos radicamos aquí para vivir y trabajar, he participado en varias organizaciones para beneficio social y si acepté participar políticamente fue solo para tratar de contribuir para que a Colima y a los que vivimos en el estado nos vaya mejor, así lo señaló Nikola Vargova.

Nikola Vargova es una reconocida abogada con maestría, está por terminar su doctorado en Derecho Penal e identificada en el ámbito social del estado, habla varios idiomas está comisionada como traductora del STJ, es mexicana nacionalizada, su origen familiar es de Eslovaquia, es una madre trabajadora soltera con la gran responsabilidad de sus cuatro hijos, entre los cuales, uno de ellos es mexicano y colimense por nacimiento y del municipio de Villa de Álvarez en donde está participando como candidata a diputada local en el distrito No. 7 por el partido “Fuerza por México”

El pasado viernes “El Círculo Colimense de Analistas Políticos” nos reunimos con Nikola Vargova en donde prácticamente nos dio una cátedra de su vasta experiencia como abogada y de sus posibles proyectos para mejorar la aplicación de la justicia estatal, señalando que se requiere modernizar los juzgados, al mismo Supremo Tribunal de Justicia, así como a la Fiscalía General pero debe haber voluntad de los diferentes poderes, debido a que todavía no están digitalizados ni modernizados por muchas razones y se requiere que el Congreso del Estado tenga más legisladores locales con capacidad jurídica y disposición política para hacer una amplia revisión y reformas a las leyes y reglamentos obsoletos.

HAY ABUSOS DEL COBRO DEL AGUA

Mencionó que en la mayoría de las colonias se quejan de los abusos en el cobro del agua, la gente está molesta porque les llegan cobros sorpresivos y carentes de toda lógica, de un mes a otro traen diferencias muy marcadas, por lo que consideramos que los legisladores deberían hacerle una revisión a la legislación y reglamentos a los organismos responsables, para valorar los costos de operación y de mantenimiento en comparación a otros estados, así como la forma de medir el vital líquido, pues las cuotas de Colima son de las más altas del país, dijo que sería una de las tantas propuestas que señaló.

PROPUESTAS

Además de comprometerse a exigir un cobro más justo y transparente del agua, dijo que se comprometía a luchar por la fiscalización del gasto público de organismos como Ciapacov, Ayuntamientos y del Gobierno del Estado ya que Osafig no está funcionando trasparentemente y que se comprometía a crear un módulo de atención ciudadana para orientar y canalizar las quejas y denuncias ciudadanas ya que mucha gente no sabe defenderse ni denunciar, señaló que en sus proyectos trae el deseo de que se promueva una o dos recicladoras de vidrios y llantas porque no se aprovechan en beneficio de empresas locales o de los mismos gobiernos municipales.

URGE UN MODELO COLIMENSE EN SEGURIDAD PÚBLICA

En cuanto a la seguridad pública dijo que ya sería conveniente que los responsables de seguridad pública del estado de Colima sean colimenses y no comisionados de otros estados, que nadie conoce su origen, vienen de otras corporaciones federales y de otros lugares, entonces no dependen del gobierno estatal sino federal y tienen menos interés y sensibilidad sobre lo que les pasa a los colimenses, necesita Colima su propio modelo estatal de seguridad pública para tener más confianza de los responsables y que éstos sean más objetivos y conscientes de la problemática de seguridad.

PARTIDOS E INSTITUCIONES DEBEN TRABAJAR MÁS

Dijo que los partidos no son malos, ni las instituciones oficiales, porque apoyan socialmente, que el problema radica en designar a amigas o cuates, son personas que llegan al poder y representan a las dependencias sin tener capacidad ni interés por ayudar a la gente, ni defender a su estado ni a su patria o a sus semejantes, solo defienden a sus partidos y a la persona que le dio el puesto, entonces los conflictos se agravan para todos los habitantes, por tal motivo creo que los partidos deberían obligarse y con acuerdo con el INE para que fueran postulados personas con perfiles profesionales acordes al quehacer legislativo para que el Congreso Estatal sea más beneficioso para el estado, pero luchan por otros perfiles inadecuados.

Sin duda Nikola Vargova es una ciudadana mexicana que tiene derecho a participar en la contienda electoral, el partido que la postula es “Fuerza por México” un partido que no se identifica como de izquierda ni de derecha, y analizamos que su nivel cultural y profesional la hacen relevante como candidata convirtiéndola como una buena opción para los electores del séptimo distrito local de Villa de Álvarez.

