La salvación de Ipecol es que asuman su responsabilidad los entes aportadores: Moreno Peña

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, opinó que la salvación del Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol) no es quién estará al frente sino que asuman su responsabilidad los entes aportadores.

“Que aporten lo que la ley dispone y enterar el dinero de los trabajadores a tiempo para que el Ipecol funcione”.

“Pueden traer al secretario de Hacienda, del director del IPECOL, pero si nadie aporta las cuotas, ni Carstens, ni Gurría, ni quien sea, no sirve, porque agarran los fondos de los trabajadores como caja chica, no le meten la lana que deben, desvían los recursos, como es el caso de Locho con 50 millones de pesos que no pagó, y que él acaba de reconocer”.

Hay que esperar a ver qué pasa, porque hay dos situaciones planteadas, se dice que se quiere desaparecer al Ipecol, pero por otro lado se habla de renovar, de oxigenar a la institución.

“No creo que el gobierno tenga la intención de desaparecerlo”, consideró.

Hubo la expedición de una buena Ley de Pensiones, pero el Ipecol continuará arrastrando problemas por la falta de pago de hace muchos años y donde esta institución se ha convertido en caja de préstamos, entonces también hay mucho dinero prestado, pero primero tendría que tener garantizado el pago de las pensiones.