La sal de Cuyutlán debe ser de contenido artesanal : Riult Rivera

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Armería, Col.- El diputado federal Riult Rivera, anunció que ya fue presentada en la Cámara de Diputados Federales a través de la comisión de salud, una iniciativa que busca que el proceso de la generación de la sal en Cuyutlán, no deba de ser adicionada “logramos los acuerdos luego de estar analizando, debatiendo y buscando que fuera aprobada de manera positiva para que saliera el pleno”



Debido a que la sal artesanal de la comunidad de Cuyutlán no está adicionada con elementos como Yodo y Fluor, el precio de este producto no está siendo el que corresponde en el mercado, aun cuando las adiciones mencionadas no aportan nada a la sal, toda vez que se evapora debido a las mismas condiciones naturales del oro blanco de Armería, explicó.



El diputado federal calificó como urgente que sea emitida la norma oficial donde vendrá contenida la sal de Cuyutlán en su mecanismo artesanal, esto es para que pueda estar eximida del proceso de adición de fluor y yodo, toda vez que de acuerdo con los estudios realizados el adicionarle estos elementos es irrelevante “porque evapora rápido los componentes y solo representa un gasto adicional”.



Con esta aprobación, dijo “además de que se reducen los costos, les permite a los salineros comercializar en el valor kilo y tonelada de mejor forma, es una de las mejores que produce México por la composición y el proceso artesanal así que adicionarla solo afecta de manera directa su economía en el tema de la comercialización”



El siguiente periodo legislativo inicia el 1 de septiembre y es cuando se espera subir al pleno los acuerdos logrados “pero mientras el tiempo transcurre seguiremos tocando puertas para que les den las consideraciones, porque en ninguna circunstancia se pone en riesgo la salud de los consumidores, la calidad no tiene nada que ver con la adición de estos dos elementos”.