Por: José Díaz Madrigal

En la capital catalana, se está construyendo desde hace 140 años el templo que va a ser el más alto del mundo, dedicado a honrar a La Sagrada Familia. Es éste un templo de características especiales, puesto que el diseño arquitectónico que es único, no tiene replica en ningún otro lado y, éste se debe a la ingeniosa creación del arquitecto lugareño don Antonio Gaudí. Es la iglesia más visitada de Europa, solo detrás de San Pedro en el Vaticano. La Sagrada Familia tiene en su interior siete capillas, cada una de ellas son una particular obra de arte.



Al exterior está coronada por 18 torres. Hace apenas unos días, se colocó en la llamada Torre de La Virgen, una estrella de doce puntas, situada a una distancia desde el suelo de 127 metros de altura; esta estrella de vidrio, sentada en una base de acero inoxidable ilumina desde lo alto con un brillo blanco azulado; tiene un diámetro de casi ocho metros y pesa cinco toneladas y media. El día de la inauguración, el pontífice de Roma envió el siguiente mensaje: saludo a los pobres, enfermos afectados por la pandemia, a los ancianos y jóvenes que ven comprometido su futuro. Para todos ustedes, brille hoy la estrella.



Don Antonio Gaudí conocido como el arquitecto de Dios, puso los cimientos de un templo que sería años más tarde, uno de los más impresionantes y hermosos de toda la tierra. Es una edificación que lleva cinco generaciones en trabajos de construcción, en eso se parece a las viejas y espléndidas catedrales europeas. A La Sagrada Familia le falta por terminar La Torre de Jesucristo, la más alta de todas, la cual una vez concluida, alcanzará una altura de 172.5 metros.



Fue durante la guerra civil española, cuando izquierdistas radicales dinamitaron parte del interior del templo; deteniéndose por algunos años los trabajos de construcción. En México desafortunadamente hemos sido víctimas de gobernantes imbéciles y destructivos, que por puro revanchismo, ceguera y necedad arruinaron para siempre grandiosas joyas coloniales, solo porque eran iglesias o conventos. De no haber padecido los mexicanos a Juárez y los juaristas, quizá fuéramos ahora el país con más monumentos históricos patrimonio de la humanidad y por tanto de los más visitados del planeta. Fernando Savater, maestro admirable y de los pensadores más reconocidos de nuestro tiempo explica: Las grandes obras humanas no están vivas, pero tienen que ver, con lo que nos hace vivir.



Entre la Navidad y día de Reyes, se ubica un festejo menos renombrado en nuestro medio, pero que su simbolismo es de vital importancia para la salud de la sociedad moderna. Se trata del homenaje a La Sagrada Familia, que el día de hoy es su mero día y por extensión de las familias actuales. Es una festividad que se celebra el domingo siguiente después de Navidad, de tal modo que se mueve en el rango del 26 al 31 de Diciembre, es decir, no tiene una fecha fija.



Un memorioso alumno de primer grado de primaria, en una escuela rural, allá por la primera mitad del siglo pasado; comentó la siguiente anécdota: Cierto día el profesor nos preguntó a todos los chiquillos: niños ¿ustedes saben lo que es un hogar? En ese grado asistíamos a la escuela niños de siete a diez años del mismo rancho y rancherías vecinas. Pues no, no supimos; en eso levanta la mano un chiquillo serio con ojos vivarachos, respondiendo: El hogar es la casa donde viven el papá, la mamá, los hijos y también se le llama familia. Ambos niños después emparentaron, llegaron a la vida adulta, los dos ya murieron. Pero quien contó la historia dijo, nunca se me olvidó la respuesta.



En Sociología la clásica definición es: La Familia es la base de toda sociedad. Los valores morales y sociales se aprenden en el hogar, estos fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. Cuidar uno del otro, respetar a los mayores, colaborar en labores del hogar, ser bondadoso y honestos. Esto es ser buen ciudadano.



Los valores familiares son los que se consideran aceptables en general. Existen familias con valores negativos, donde impera la arrogancia, el egocentrismo o sentido de superioridad; esto es invitar a sus miembros a actuar de modo incorrecto y a ser malqueridos ante la sociedad.



El mayor de los valores es el respeto, junto a las buenas formas, trato afectuoso y el infaltable perdón -expulsando las destructivas e hirientes rabietas de cualquiera de los esposos, que estadísticamente como desbarata familias- hacen placentera la vida hogareña, que en realidad no es difícil ajustándose a estas normas.



El compromiso familiar y la lealtad, van agarrados de la mano con la justicia. La justicia también se basa en la lealtad. Malaya cualquiera de los cónyuges que por falta de compromiso, altanería o deslealtad destruyan una familia.