La paz se construye entre todos, empezando por nosotros mismos: Hortensia Sierra

*Al participar en una conferencia sobre cultura de paz en el contexto universitario, el rector Christian Torres Ortiz destacó el compromiso permanente de la UdeC en estos temas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En el marco del Día Internacional de la Paz y con la presencia del rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, este martes se realizó de manera virtual la conferencia: “La Cultura de Paz en el Contexto Universitario, retos y éxitos”, impartida por Hortensia Sierra Hernández, responsable del Programa Integral de Construcción de Paz desde las Universidades de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En su mensaje de bienvenida, el rector Christian Torres Ortiz destacó el compromiso de la UdeC, como integrante de la ANUIES, “en contribuir al fortalecimiento de temas tan importantes como la cultura para la paz en el contexto universitario; el día de hoy no sólo conmemoramos el Día Internacional de la Paz sino que también en este 2021, se conmemora el Año Internacional de la Paz y la Confianza, efeméride aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de septiembre de 2019”.

Con esta iniciativa impulsada por la ONU, añadió, se pretende estimular a los estados miembros, organismos pertenecientes a Naciones Unidas y a las diversas organizaciones de la sociedad civil, “a seguir trabajando para fomentar una cultura de paz y confianza entre las naciones del mundo mediante el diálogo político, el entendimiento mutuo y la cooperación; todo esto de acuerdo a lo contemplado en la declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz”.

Finalmente, el rector externó un agradecimiento a Hortensia Sierra por su disposición para compartir con la comunidad universitaria colimense la vasta experiencia con que cuenta en dicha materia, “esperando que podamos reflexionar sobre cómo enfrentar los retos, pero sobre todo encontrar la forma de potenciar los éxitos ante las situaciones que enfrentamos las universidades en los temas de paz”.

Sobre del plan de puntos estratégicos que ha trazado la ANUIES a través su Programa Integral de Construcción de Paz desde las Universidades y bajo el reconocimiento de que existen instituciones, como la UdeC, que ya han trabajado estos ejes, Hortensia Sierra destacó en su charla acciones realizadas como las de fortalecer la campaña “Juntos por la Paz” y la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, además de promover entre las Instituciones de Educación Superior la creación o el fortalecimiento de centros de atención especializada para trabajar estrategias y programas de paz entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.

A su vez, resaltó la importancia de continuar con la implementación de proyectos de salud y bienestar a través de acciones de prevención del uso de drogas para disminuir los factores de riesgo sociales, conformar a mediano plazo una “Escuela de pensamiento para la paz”, así como integrar un grupo permanente interinstitucional de especialistas en temas de la paz, entre otros; “mientras se trabaje con un plan específico, intencionado y estratégico de acuerdo a la estructura de cada institución, entonces los resultados de las acciones pueden tener mucho más impacto”, comentó.

En el caso particular de la Universidad de Colima, señaló, ya ha participado en actividades del Programa Integral de Construcción de Paz de la ANUIES, el año pasado, compartiendo a través de un seminario sus buenas prácticas; “participaron también diferentes instituciones de educación superior y conocimos las estrategias para generar bienestar y salud en sus comunidades”.

En este sentido, añadió que dichas estrategias se están sistematizando y organizado para que estén disponibles y se puedan compartir con todas las universidades, de tal manera que las experiencias sean útiles para toda la comunidad educativa.

En otro momento, la conferencista enfatizó algunos elementos indispensables que se deben impulsar de manera transversal, no sólo en las instituciones educativas sino también de manera individual, en cada uno de los universitarios, como son la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y la inclusión; “si no se trabajan estos aspectos no se puede hablar ni vivir la paz”.

Agregó que la paz “es una construcción en la que contribuimos todos, empezando por cuestionarnos qué podemos cambiar en nuestro entorno y cómo podemos participar para fomentar esta cultura. Si yo en lo cotidiano aumento mi estado de paz personal y en un segundo nivel colaboro para una paz comunitaria, ya sea en mi familia en mi grupo de amigos; si cada palabra que digo aporta al bienestar, entonces puedo empezar a generar un vínculo mucho más sano y pacífico”.

Finalmente, Hortensia Sierra Hernández habló de la importancia de impulsar en las universidades una “educación para la vida, entendida como una formación que toma en cuenta, de forma transversal, conceptos como la justicia, la equidad, la integridad y el desarrollo humano sostenible. No importa si estás estudiando ingeniería, economía, comunicación, enfermería o leyes, desde donde estés puedes estar trabajando y educando en una cultura de paz, de tal manera que la educación tome en cuenta la paz social como parte del desenvolvimiento profesional”.

En el evento participaron también la coordinadora general de Docencia, Martha Alicia Magaña; la directora general de Educación Superior, Susana Aurelia Preciado; la directora general de Desarrollo de Personal Académico, Martha Chávez; la directora del CEDEFU, Gabriela Vargas y la presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima, Blanca Díaz Vázquez, quienes coincidieron en la importancia de seguir trabajando, como ya se ha venido haciendo desde la UdeC, en acciones encaminadas a construir una cultura por la paz en las instituciones de educación superior.