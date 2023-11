LA NO SALIDA…

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Muy interesante fue la decisión de Marcelo Ebrard para no salir de Morena y continuar transformando a México.

En su momento Ebrard manifestó supuestas irregularidades en la selección de la titular de la coordinación nacional de los Comités de la Defensa de la 4T. Pero todo fue al calor de la derrota, a la que yo no llamaría así porque fue un equipo el que compitió por la coordinación, un equipo comprometido con la transformación nacional y no por la titularidad de un cargo. El futuro de la nación y su gente es lo que está en juego. No cualquier cosa. Y como bien dijo Claudia Sheinbaum: “Siempre hay que poner por encima los principios”.

Por su parte el excanciller, dejó claro que no dejaría de ser militante de Morena y por ello, se quedaba no sólo dentro del partido, sino que además ya había habido un acercamiento con Claudia Sheinbaum, actual coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

La decisión de Marcelo Ebrard de no salir de Morena, de alguna forma apoya el triunfo de Claudia Sheinbaum en el 2024 y con ello se garantiza el proceso de transformación nacional que sin lugar a duda va por el mejor camino.

Ahora que, si en el proceso de selección de la candidata de Morena hubo irregularidades, ellos y sólo ellos saben la verdad. Y sería muy bueno darle su analizada para no caer en los vicios del PRIAN, aunque de entrada les digo que no es cosa fácil, la razón es sencilla, los mexicanos no sabemos perder, la derrota nos hace hablar hasta por los codos.

El que pierde busca culpables hasta debajo de las piedras, pero jamás acepta que algo hizo de manera insuficiente o simplemente la dejó de hacer.

Tampoco juzgar es fácil, porque muchas de las veces nos ganan la pasión, los sentimientos o la filia hacia un lado u otro.

Lo importante y lo fundamental de la decisión de Marcelo Ebrard es que el camino que ya estaba despejado para que Claudia Sheinbaum sea nuestra presidenta de México, se despeja aún más. Todo es cuestión de tiempo y de que todos los mexicanos convencidos del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador vayamos jubilosos el 2024 a las urnas e igual que en el 2018 apabullemos a la oposición.

Quien no vote en el 2024 que después no se queje.

ESTRATEGIA EQUIVOCADA

La infodemia, considerada como el exceso de información sobre algún tema, aparejada con la desinformación, al final sólo confunden y engañan a la gente. Y si a eso le agregamos el uso malvado de la inteligencia artificial, terminan por asquear a las personas.

Quizá sea el propósito de los que perdieron el poder en el 2018, para que los ciudadanos, no vayan a las urnas en el 2024 que es cuando se tiene que ratificar el proceso de transformación nacional.

Para mi gusto, los que perdieron en el 2018, equivocaron totalmente la estrategia que les hubiera podido favorecer para su regreso al poder, creyeron que el pueblo es tonto y trataron de descalificar al nuevo gobierno con engaños y mentiras.

Poco les importó crear en proyecto alternativo que convenciera a la gente de ser una mejor opción de gobierno y tampoco se ocuparon en crear dos o tres cuadros políticos que generaran confianza en los votantes.

Centraron todas sus baterías en tratar de provocar la renuncia de AMLO, pero se toparon con un hueso muy duro de roer.

Para colmos, se durmieron a dejaron que AMLO les incrustara una candidata sin personalidad ni capacidad competitiva. Y si no me creen nada más díganme dónde anda la tal Xóchitl, anda más perdida que un chivo en una cristalería. Pero bueno, estos son puntos a favor de la 4T.

Quiero insistir en que la oposición hoy le apuesta a que la gente en el 2024 no vaya a las urnas a expresar voto. Y vuelvo a los mismo, creen que el pueblo es tonto porque hasta donde se percibe, los ciudadanos van a mejorar la votación del 2018 para que dé una vez por todas los opositores pierdan su registro. Y ellos lo saben, por eso los gallones de enfrente van a las puras “pluris” porque saben perfectamente que por la vía directa están fritos.

Por tanto, si los de Morena y sus simpatizantes no van, desde muy temprano, a votar en el 2024, el regreso de los conservadores está garantizado. Y a eso le apuestan, es lo que están buscando con la infodemia y la desinformación, apoyados en la inteligencia artificial. Sin duda, otra equivocación de los intelectuales orgánicos que son los que están orquestando ese juego maquiavélico.

AL MARGEN

Un compañero de Morena me comentó que él, antes daba la vida por AMLO, pero que ha escuchado tantas cosas del presidente que hoy se siente defraudado.

A su insistencia es ese punto, le pregunté ¿y qué te consta de los que has escuchado? La conversación terminó.

Un saludo y un abrazo a los que están hartos de la corrupción oficial y quieren la transformación de México. En el 2024 tenemos un compromiso y todos sabemos cuál es.

