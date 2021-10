LA IMPORTANCIA DEL GABINETE

Una gota de pura valentía

vale más que un océano cobarde.

MIGUEL HERNÁNDEZ.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

El pasado martes la gobernadora electa, Indira vizcaíno Silva, dio a conocer los nombres de las mujeres y hombres que la acompañarán durante los próximos seis años en su administración estatal.

La próxima mandataria estatal, Indira Vizcaíno Silva, contrario a los pronósticos que la relacionaban con el actual gobernador y con personajes de la política que la mayor parte de su vida la han desarrollado en el gobierno designó a hombres y mujeres que ninguna relación tienen con el pasado inmemorable para la sociedad colimense.



Las designaciones recaen entre hombres y mujeres que por sus nombres evidencian que sus nombramientos obedecen única y exclusivamente a su capacidad y vocación de servicio haciendo a un lado lo que cada seis años en los cambios de gobierno predominaba como lo es: el favoritismo por infinidad de compromisos de toda índole.



Indira Vizcaíno Silva envía un claro mensaje a la ciudadanía a través del cual revela que su discurso de campaña lo está traduciendo en hechos , que busca transformar la visión equivocada de quienes la antecedieron en la forma de aterrizar sus proyectos de gobierno.



La importancia de los integrantes de su gabinete indudablemente que radica en su alto sentido de responsabilidad para el pueblo e indudablemente con la titular del poder ejecutivo que se ha decantado por ellos para que la acompañen en esta importante tarea de gobernar, y más aún ante la desastrosa situación financiera en la cual le será endosada la administración estatal .



Para ser un gran gobernante no se ocupan infinidad de títulos académicos como el que está por concluir su periodo constitucional, ni haber estudiado en universidades prestigiosas en el extranjero, basta revisar la historia de la

mayoría de expresidentes de la República que han dirigido los destinos de los mexicanos en los cuales la pobreza, pobreza extrema y la corrupción fueron el común denominador de sus desastrosas administraciones.



Basta dar un vistazo a los integrantes del gabinete para generar una hipótesis del éxito o fracaso de la gestión gubernamental que esta próxima a iniciar, indudablemente que existen personajes que cuentan con las credenciales suficientes para desempeñar un trabajo acorde a las necesidades actuales comprometidos con el noble pueblo colimense.



No tengo la menor duda que la Contraloría del Estado para la cual ha sido designada Isela Guadalupe Uribe Alvarado ha sido un acierto de la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva, Uribe Alvarado ha desempeñado infinidad de tareas que tienen relación con vigilar el correcto uso de los recursos públicos, lo cual habla muy bien de la próxima gobernadora; con la designación de Isela Uribe envía un mensaje contundente en el sentido de que quienes simpaticen con ocupar cargos públicos buscando cometer actos de corrupción no tendrán cabida en su administración colocando al frente de la contraloría a Isela Uribe Alvarado.



En lo referente a la educación, he sostenido y considero que en la secretaría de educación era fundamental nombrar a un maestro normalista , alguien que perciba que la educación es la única herramienta con la que cuenta cualquier sociedad para enfrentar los grandes retos que hoy en día estamos viviendo ante una economía globalizada, pero no solo basta eso, sino que perciba que en los centros educativos se complementa la educación llevada a cabo en el hogar para de esta manera integral se formen buenos ciudadanos; en la Secretaría de Educación se requería de un maestro a toda prueba y la designación de Adolfo Núñez fue bien vista por los docentes de las secciones VI y XXXIX.



Indudablemente que la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva ha designado a los mejores hombres y mujeres en cada una de las titularidades, los tiempos en los cuales se decantaban los gobernantes por funcionarios aptos pero en posiciones equivocadas no aplica con los actuales nombramientos y en gran medida obedece a la visión de gobierno que persigue la próxima titular del poder ejecutivo.



Los actuales nombramientos reviste de una vital importancia ya que serán ellos los encargados de llevar a cabo las múltiples acciones de gobierno que serán plasmados en el plan estatal de desarrollo; será a través de este documento como se dictarán las propuestas de cambio prometido en campaña por Indira Vizcaíno en beneficio del pueblo colimense, la viabilidad de que sean concretados en gran medida depende de los titulares de las secretarías, por eso la importancia de saber escoger a los mejores hombres y mujeres encargados de llevar a cabo esta noble tarea de servir a la sociedad.



Los colimenses hemos sido testigos a través de cada sexenio de los desatinos por parte de los gobernadores al designar a sus colaboradores, y un claro testimonio de lo anterior es que en la presente administración estatal han pasado aproximadamente 5 titulares encargados de las arcas estatales sin los resultados esperados por la sociedad; lo anterior es un claro ejemplo de lo que no deben hacer los gobernantes.



Lo anterior reviste de manera considerable ya que no se puede seguir bajo esa visión equivocada de gobernar, de ahí la importancia de que los integrantes del gabinete respondan a las múltiples necesidades de la gente; si bien es cierto que ellos no fueron electos por la vía del voto del pueblo deben tener presente y no perder de vista que de su quehacer dependen el pueblo colimense.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

Facebook: manuel olvera sanchez

Twiter:@manolsa

[email protected]