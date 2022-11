La Gobernadora Indira Vizcaíno solo ha sido ‘gestora’ ante el Gobierno Federal, dice Movimiento Ciudadano

*Convoca a la Gobernadora no polarizar a la ciudadanía ni al odio social *No pagar a Ipecol las retenciones de los trabajadores “es un delito”, le recuerda Nacho Vizcaíno.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El Primer Informe de Gobierno Indira Vizcaíno Silva fue un resumen “de las gestiones” realizadas ante el Gobierno Federal, pues la información recibida en el Congreso del Estado “ha sido tan solo descriptiva de las acciones que, como gestora dentro de este año de gobierno, ha podido realizar en favor de las familias colimenses”, afirmó el coordinador de la Bancada de Movimiento Ciudadano en la Sexagésima Legislatura Local, Ignacio Vizcaíno Ramírez.



En su posicionamiento sobre el Primer Informe de Gobierno, el coordinador Parlamentario de Movimiento Ciudadano dejó en claro que en el Informe de Indira Vizcaíno “aún existen cifras no detalladas, las cuales serían importantes atender”.



Contextualizó que “la tasa de matriculación en enseñanza primaria es de 85%, la más baja del país; la tasa de matriculación en enseñanza secundaria es de 78.9%, el séptimo peor estado; existen 18 mil personas analfabetas de 15 años o más; la cobertura en educación media superior es de 53.64%, el tercer peor estado; el 19% de las mujeres han sido víctimas de cuando menos un delito.



“La percepción de inseguridad es del 41.2%; 85 mil 671 personas sobreviven con el salario mínimo; el 26% de la población vive en pobreza extrema; el 34.2% de la población joven reciben ingresos inferiores a la línea del bienestar”.



En materia de Gobierno dijo que hay tres indicadores a resaltar: menos de la mitad de la población está satisfecha con los servicios públicos provistos por el Estado; el 80.2% de los usuarios enfrentaron barreras al realizar un trámite, y hay cero servidores públicos sancionados por organismos garantes estatales”.



Contrario a lo informado por la mandataria en el tema de Salud señaló que “persistente desabasto de medicamentos, sin insumos hospitalarios y equipo médico básico”.



En materia de educación, reconoció que “es una buena acción obsequiar computadoras a los estudiantes”, pero agregó que “ojalá y se materialice el derecho que tienen los ciudadanos a la red inalámbrica en todo el territorio nacional, para que realmente sea funcional y una herramienta de apoyo en su educación, porque no todas las familias pueden solventar el pago de internet en sus viviendas”.



Afirmó que los planteles educativos del Estado “no se encuentran en las mejores condiciones después del abandono que sufrieron con la pandemia ocasionada por el COVID-19. No perdamos de vista el derecho de los educandos a recibir una educación en condiciones óptimas que garanticen su desempeño y continuidad.



En Desarrollo económico contrario a lo sostenido en el informe, dijo Vizcaíno Ramírez, “tenemos un estado hundido en el lugar número 20 de competitividad nacional, según el reporte de competitividad estatal 2022 que realiza el Centro de Investigaciones de Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad.



Dijo que en este tema se deben de redoblar refuerzos, atacando los problemas económicos de fondo, sin pretextos administrativos, con visión de futuro (que ya nos alcanzó), imprimiendo profesionalismo, conocimiento técnico, “no con un secretario que se promociona a sí mismo, parece que está haciendo campaña, hay que voltear a ver al sector privado empresarial, el cual, por algún motivo no está invirtiendo en Colima”.



En materia de seguridad, dijo que “los ciudadanos en Colima viven el incremento en la inseguridad todos los días, nuestro estado se ha mantenido en los primeros lugares de homicidio doloso, Robo a casa habitación y Extorsión.



Criticó que el tema de pensiones civiles “sigue colapsado” y la administración estatal “ha sido omisa en los pagos al Ipecol, presentando ya más de cuatro meses consecutivos de adeudo en meses que corresponden a su gobierno. Lo que significa que también usted está desviando el dinero retenido a los trabajadores del estado. Aquí no aplica el uso eficiente de los recursos, del dinero de la gente, del dinero de los trabajadores. Yo creo que sí, yo más bien pienso que el dinero no le alcanza. Pero para la Ley esta omisión representa un delito”.



Pidió a la mandataria a “ser objetiva y autocrítica”, para decidir hacia dónde enfocar los recursos (económicos, materiales y humanos); qué ajustes hacer, qué mejoras implementar.



Convocó a la mandataria a dar “un nuevo rumbo para Colima” y la invitó a “no conducir al estado a la polarización, al odio social”.



Por último, dijo que Movimiento Ciudadano se declara dispuesto a colaborar con el Ejecutivo, “siempre y cuando quieran resolver las problemáticas de fondo”, puede no ser así dijo que “tendrán una Bancada que señalará y resaltará la apatía y falta de capacidad para gobernar que exista en las diferentes áreas del Estado”.