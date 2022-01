La gente busca empleo pero no se presenta a la cita laboral: Javier Pinto

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En Tecomán la oficina estatal de empleo registró en enero un 30% de colocación, sin embargo el subsecretario del trabajo Javier Pinto Torres lamentó que el número de personas que son vinculadas baje debido a que nunca se presentan a la entrevista laboral.



“Sabemos que están buscando empleo pero no nos hagamos como en el chiste, que salimos buscando con toda la fe, pero pidiéndole a Dios no encontrar”.



Pinto Torres reconoció que el problema está siendo reportado por las mismas empresas luego de hacer la vinculación entre el buscador de empleo y el empleador, “nosotros hacemos las llamadas, los conectes y luego la gente no va a presentarse a las entrevistas”. En ese sentido hizo un llamado a la reactivación económica y recordó que todos los empleos que se ofertan mediante esta oficina tienen todas las prestaciones de ley, entre ellas la su seguridad social.



En el caso de Tecomán, tan solo en el mes de enero hubo 50 que solicitaron empleo “y hemos tenido una eficiencia del 30% en colocación, pero de muchos que solicitan los ciudadanos no llegan a la entrevista, entonces hay empleo, sí, para Tecomán, Armería, Manzanillo y Colima e incluso para partes de Jalisco”.



La oficina del empleo se ubica a espaldas de la presidencia municipal junto al quiosco de servicios del Gobierno del Estado y maneja un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde a donde pueden acudir con la responsable Janeth Córdova.