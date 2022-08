La causa del accidente de Eugenio Derbez fue por jugar un videojuego virtual

* Eugenio Derbez se rompió el hombro por lo que será intervenido quirúrgicamente en Los Ángeles, California.

México.- Eugenio Derbez, famoso actor y productor de televisión, preocupó a sus fans y a varios famosos del medio artístico, luego que se informara mediante un comunicado que sería intervenido en una cirugía tras sufrir un accidente. El texto informativo compartido por Alessandra Rosaldo, esposa del actor de Coda no especificó qué le pasó y cómo se accidentó.

Sin embargo, fue en un enlace para el noticiero de Azucena a las 10 en MILENIO, en donde la periodista Maria Luisa Valdés Doria dio a conocer lo que presuntamente sucedió con Derbez.

¿Eugenio Derbez se lesionó el hombro?

La conductora MULTIMEDIOS Televisión informó que Eugenio Derbez se habría lesionado el hombro, el cual se rompió en varios ‘pedazos’, luego de que jugaba un videojuego virtual.

“Eugenio Derbez tuvo un accidente y al parecer fue del hombro, pero de lo más curioso del accidente, pues es que al parecer fue jugando juegos virtuales. Se rompió el hombro en varios pedazos y será intervenido”, informó.

En este sentido, Maria Luisa Valdés Doria reiteró que la operación a la que sería sometido el famoso no comprometía su salud. “No fue accidente de tránsito, en el comunicado dice que la operación es complicada, pero es por lo mismo del hombro, no compromete su salud”, concluyó.

En la última edición del programa ‘Sale el Sol’, el conductor Gustavo Adolfo indicó que Eugenio Derbez había sufrido un accidente mientras usaba un casco de realidad virtual.

En el espacio de farándula se señaló que Eugenio Derbez se rompió el hombro en varias partes, por lo que deberá ser sometido a una operación de urgencia.

“Estaba en Atlanta con su hijo Vadhir, me parece. Se puso un casco de Realidad virtual, tiene que correr, subir, saltar y no se que. Se pegó con algo y se rompió en diez u once pedazos el hombro, lo iban a operar allá. Vieron que estaba polifracturado y que habían partes pulverizadas. Lo trasladaron a Los Ángeles y esta noche lo operan”, indicó en el programa mexicano.

El comunicado que lanzó Alessandra Rosaldo sobre Eugenio Derbez

Eugenio Derbez tuvo un accidente que le provocó lesiones delicadas, informó Alessandra Rosaldo en un comunicado conjunto publicado en sus respectivas cuentas de Instagram.

Sin embargo, el documento detalla que el actor y comediante se encuentra fuera de peligro; se espera que el proceso de recuperación sea largo por lo que deberá estar varias semanas en reposo.