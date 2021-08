LA CAMPANA DE CIRIA

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez

Estos comentarios no son sobre el negocio que el ex gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, asegura que quien lo sucedió en el cargo, José Ignacio Peralta Sánchez, hizo con dinero público en la compra nada del predio con ese nombre (La Campana), operación donde andan decenas de millones de pesos bailando y varias hectáreas perdidas; tampoco, en el dinero bien o mal invertido en las malas obras que hicieron en el sitio, sino de la muy personal forma en la que la directora del Instituto Colimense del Deporte (INCODIS), Ciria Margarita Salazar, administra el dizque “Parque Ecológico”, una centrada en su visión burocrática y no en las necesidades de los personas qué lo visitan.

El exgobernador Anguiano Moreno suspendía las clases en el sistema educativo estatal en cuanto veía que se le nublaba el cielo; la señora Salazar cierra si llueve dizque porque se hacen charcos en los senderos, no se diga si llegan a caer sobre ellos ramas o árboles, como si los usuarios del Parque no pudieran brincarlos o sacarles la vuelta. Pero el colmo son sus muy restringidos horarios de apertura, de 7 a 11 horas y de 16 a 19 horas, siete horas en total que son las que corresponden a los horarios de sus empleados, no al tiempo libre de los caminantes y corredores.

El ingreso al Parque, en el caso del horario matutino, por ejemplo, termina, por decreto cirista, a las 10.30 horas, nadie entra ni un minuto después, y quienes se encuentren ya en el interior deben rigorosamente salir antes de las 11.00, para hacer valer lo cual los vigilantes que son miembros de la Secretaría de Seguridad Pública cierran totalmente el portón y sermonean a quienes hayan rebasado esa hora fatal. Ni sábados ni domingos familiares, les permite la aun funcionaria Ciria a las personas prolongaciones en sus estancias en el Parque que es de ella y de nadie más.

Y eso que Ciria Margarita llegó al cargo por sus antecedentes como deportista, Igual que Ana Gabriela Guevara Espinoza, Directora General Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero ni para la primera son prioritarios quienes se ejercitan, ni para la segunda los deportistas de alto rendimiento. Ciria regresará a seguir cobrando en la Universidad de Colima, el 1 de noviembre de 2021; Ana Gabriela seguirá otros tres años dañando al deporte nacional porque la protege el presidente de la República.

La única esperanza que los visitantes del Parque Ecológico tienen es que Indira Vizcaíno asuma la gubernatura del estado el 1 de noviembre de 2021, decrete la ampliación de los horarios, acabe con los robos a los automóviles y la suciedad que dejan quienes pasean perros y, en síntesis, elimine tantas restricciones burocráticas que ha dictado Ciria Margarita Salazar a quien tendrán que aguantar todavía un par de meses más. Serenidad y paciencia, no queda de otra en estos aciagos pandémicos días.

Se dice que…

*Algunos que, antes lo alababan y hoy ya no, se rasgan sus albas vestiduras planteado el sometimiento de su ex muchacho a juicio político, evidenciando con ello que lo que le falto a ellos fue juicio a secas para no habérselo vendido a los colimenses como la última maravilla del neoliberalismo peñanietista.

*Al margen de las concebidas deslealtades y traiciones de los cortesanos hacia el rey caído en desgracia, al mandatario José Ignacio Peralta Sánchez le pinta tan negro el panorama que hasta sus colaboradores de más confianza empezaron ya a lavarse las manos con el consabido “yo sólo cumplía sus órdenes e instrucciones. Alguien tenía que hacerle el trabajo sucio y me tocó a mí como pudo haberle tocado a cualquiera”.

*“Alea jacta est”, sólo resta esperar qué harán con el gobernador bajo sospecha los inquisidores de la nada santa Cuarta Transformación que en Colima personifica la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva.

*Después de un mes de tener a los trabajadores de la administración estatal peraltista a bolillo y agua, les han sido cubiertas ya la segunda quincena de julio y la primera de agosto.