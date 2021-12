La aduana marítima sin capacidad para atender la demanda de movilidad de contenedores

*Hay saturación de carga en el Puerto de Manzanillo

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La saturación portuaria que impide agilizar el despacho de mercancías ante un déficit de personal y por el horario limitado de aduanas podría concluir en la segunda mitad del 2022.

A raíz del confinamiento por la emergencia sanitaria y las restricciones que implementaron varios países, principalmente de Asia, la rotación de los contenedores pasó de un promedio de entre 5 y 7 días a lapsos de 8 hasta más de 10 días, afirmó José Antonio Contreras, nuevo director general de Contecon Manzanillo, en entrevista que reproducen diversos medios informativos nacionales y regionales.

De marzo a agosto del año pasado hubo una caída de alrededor de 20% en el movimiento de carga.

En tanto, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, de enero a septiembre de 2021 se incrementó 30% más el traslado de mercancías.

“Los buques no pueden desembarcar porque los puertos están colapsados y los puertos no pueden evacuar porque las aduanas no tienen capacidad para atender la demanda”, comentó Contreras.