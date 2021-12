Kun Agüero se va del futbol

CN COLIMANOTICIAS

México.- El delantero argentino del Barcelona Sergio ‘Kun’ Agüero anunció que abandona el fútbol profesional debido al «problema» de corazón que tuvo «hace un mes».

«Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional «, afirmó Agüero, muy emocionado, en un acto en el Camp Nou, en el que confirmó que los médicos le dijeron que «lo mejor era dejar de jugar».

«Es un momento muy duro, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud«, afirmó Agüero, al que le costaba hablar de la emoción.

Arropado por los jugadores del Barça, el presidente del club, Joan Laporta, o el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, entre otros, Agüero se deshizo en agradecimientos a «Avellaneda, al Atlético de Madrid y a la gente del City, a la gente del Barça y a la selección argentina, que es lo que más amo».

La pesadilla para el argentino empezó el pasado 30 de octubre pasado cuando en el minuto 40 del partido de Liga contra el Alavés en el Camp Nou (1-1) se echó al suelo, mareado y agarrándose el pecho.

Atendido sobre el césped, pudo abandonar el campo por su propio pie, pero tras ser examinado en un hospital se le detectó una arritmia y se anunció una baja de tres meses.

Poco después, empezaron las primeras especulaciones sobre una retirada definitiva del ‘Kun‘, que, en su momento, desmintió.

El jugador, que apenas podía retener las lágrimas , precisó que tomó «la decisión hace diez días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas».

«Ahora estoy bien», dijo Agüero, aunque reconoció que «las primeras semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica, y después los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande de que no podría seguir, empecé a mentalizarme».

«Estoy muy orgulloso por mi carrera y muy feliz, siempre he soñado jugar al fútbol desde los cinco años, cuando toqué una pelota», añadió el delantero azulgrana.

