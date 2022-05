Kiosko tapa rampas para discapacitados

Por: Ángel Durán.

En una tienda de kiosco “quizá haya más”, ubicada en la avenida Ignacio Sandoval, contra esquina del Hospital Colima, en esta ciudad capital; de manera absurda e insensible, tapa la única rampa que pueden utilizar discapacitados.

La autoridad municipal y, aquí más bien es un llamado a su presidenta, para que mande supervisores y vean el poco respeto de estas tiendas de autoservicio que de manera intencional, no permiten a discapacidad entrar a las tiendas, porque no se puede explicar de otra manera, por qué tapan la única rampa que hay, además, es el cajón para ellos y si alguno se estaciona ahí, ya no abra forma de que la pueda usar.

La sanción de la autoridad debe ser ejemplar, (tanto a los supervisores que no hacen su trabajo, como a la tienda como tal, no solo a ese estacionamiento) ya que no es la primera vez que estas tiendas de autoservicio ocasionan esta discriminación a este grupo vulnerable, valiéndose de la influencia que tienen en el Estado, se les hace fácil cometer este tipo de atropellos en contra de grupos vulnerables como son los discapacitados.

La cultura por el respeto a los derechos humanos de discapacitados es muy alta, no nada más en estos centros comerciales, sino de la sociedad en general; pues vea usted, si estas tiendas de conveniencia se animan a hacer este tipo de discriminación, es porque las autoridades municipales no están al pendiente, pues bajo ninguna circunstancia los ayuntamientos deben autorizar la licencia si no tienen estos espacios.

Sin embargo, el mismo ayuntamiento y bajo redes de corrupción, (entendiendo por corrupción todo abuso de poder y aquí es obvio, ya que las autoridades municipales dejan de hacer su tarea y toleran la discriminación en contra de los discapacitados para que los empresarios comerciantes, aproveches hasta el máximo los espacios de los establecimientos) una vez que dan los permisos, ya no vuelven a supervisar y ellos mismo saben que este tipo de negocios puede violentar la ley y no les pasa nada; usted cree que estos comercios que hay en todo el estado, se animarían a seguirlo haciendo, si la autoridad municipal estuviera al pendiente y lo sanciona cuando no obedece la norma, ¡claro que no! pero hay un contubernio que permite burlar la ley.

La cultura del respeto a los derechos humanos también es parte fundamental que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que trabajar y de oficio debe levantar una queja en este sentido, pues es muy difícil ver a discapacitados circulando solos por las calles, ya que las banquetas, los accesos a edificios o a centros comerciales, no cuentan con la infraestructura adecuada para que ellos hagan su vida ordinaria, como cualquier otra persona, no obstante, sus limitaciones.

Por eso es importante, que las instituciones encargadas de defender los derechos de este grupo vulnerable, tengan contacto con todos los ayuntamientos y autoridades encargadas de velar por que se respeten los derechos de todos los grupos vulnerables, entre ellos; niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, discapacitados; sobre todo, cuando tienen alguna dificultad para desarrollarse en condiciones de dignidad en la ciudad. Hay muchos edificios que no tienen elevadores (como el poder judicial) ni están acondicionados para que ellos y ellas puedan convivir adecuadamente.

Sin embargo, hago un llamado a las autoridades municipales de todo el Estado y en especial de la capital colimense, para que eviten con medidas de no repetición y se sancione a los responsables que violentan los derechos humanos de los discapacitados.

