JUICIO POLÍTICO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Buen juicio y oficio político es lo que les falta a los diputados locales de la transformación de cuarta que ha resultado de quinta: morenistas, verde ecologistas, emecistas, petista y panalista, para entender y aceptar que nada ni nadie prevalecerá para encausar ante la justicia al ex secretario de finanzas del ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, miembro distinguido de la clase ilustrada colimota y hoy por hoy alto directivo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el priista diputado local de representación proporcional, Carlos Arturo Noriega García.

Si el ex secretario de la misma área que manejó a placer el dinero del pueblo bueno de Colima en la administración estatal también de rapiña, en mala hora para los colimenses, encabezado por Mario Anguiano Moreno, el “doctor” Jesús Orozco Alfaro, no sólo disfruta a placer su riqueza mal habida, igual que otros chapulines Anguianistas, sino que es de los hombres de negocios de máxima confianza del gobernador Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, no hay razón ni motivo para pensar que al peraltista Carlos Arturo Noriega García lo molestarán ni con el pétalo de una averiguación previa.

Y es que a los ex secretarios de Finanzas del Gobierno del Estado los protege San Judas Tadeo, a quien se encomiendan. Si no, vean el trato que el gobernador Vizcaíno Rodríguez le dispensa a quien ocupó esa cartera en el gobierno de Jesús Silverio Cavazos Ceballos: Hugo Alejandro Vázquez Montes, a quien calificó de “incompetente y ladrón” cuándo lo corrió a escobazos de su administración, torvo sujeto al que la 4T local no sólo premió con la Dirección del Instituto de Pensiones del Estado de Colima, sino también con muy jugosas chambas para sus dos hijas, yerno, consuegro y sobrinos.

Por lo anterior, es una soberana farsa la reciente notificación que la secretaria general del Congreso del Estado, Carmen Virgen Quiles, quien despacha como tal cuando debiera estar recluida en el Centro de Reinserción Social de Colima, le hizo al diputado Noriega García sobre la instauración de un juicio político en su contra, presuntamente “por el desfalco financiero de la administración que encabezó el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en la que fungió como secretario de Finanzas”.

“Si bien no hay un plazo determinado para resolver los juicios políticos, los integrantes de la Comisión de Responsabilidades continuarán sesionando de manera constante a fin de poder resolver todos los expedientes con los que se cuentan”, se curó en salud la transportista de pasajeros en autobuses precarios sabedora de que la 4T le hará lo mismo a Noriega García como lo que les hizo tanto a Hugo Vázquez Montes como al “doctor” Orozco Alfaro: Absolutamente nada. Y nada es nada. Al contrario, terminará premiándolo como a este par de aretes. Al tiempo.

Se dice que…

* Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo (Rosa Morada en este caso). Como la que el exgobernador morenista de Baja California y Senador de la República, Jaime Bonilla Valdez, le clavo entre pecho y espalda a quien lo sucedió en el cargo, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, acusándola de ser la responsable de los recientes hechos de violencia registrados en esa entidad “por los pactos que tiene con el crimen organizado”. ¡Sopas perico!

*Bonilla Valdez le disparó directo y a la cabeza a Ávila Olmeda el siguiente obús: «Hay una falla gubernamental estatal, es una falta de oficio político y conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California, porque es imposible que las policías estatales y las federales no hubieran sabido, con la inteligencia que tienen, lo que iba a pasar, y si no sabían, todavía está peor, ¿en manos de quién estamos?». ¿Y en Colima, apá?

*El flamante ajonjolí de todos los partidos políticos habidos, nombrado recientemente Director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno todavía a cargo de la señora de los hot dogs, Guillermo Navarrete Zamora, con cualquier cosa le quema incienso a su patrona formal Indira Vizcaíno Silva, sin reparar en el pequeño gran detalle de que alabanza en boca propia de un empleado al patrón, es vituperio.