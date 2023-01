Juez Federal ordena suspender obra de remodelación del Panteón del Recuerdo en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Berenice Rodriguez Zuñiga, ciudadana tecomense, logró obtener un amparo de parte del Juzgado Segundo Federal para que el ayuntamiento de Tecomán suspenda la obra de remodelación del Panteón del Recuerdo, según lo informó el abogado José Rojo.

Acompañado del agricultor Óscar Ávalos, del regidor Sergio Anguiano y del líder de los comerciantes, Jonathan Castillo, así como de un grupo de ciudadanos, José Rojo dijo que se presentó una demanda de garantías al juzgado segundo federal de distrito de Colima «donde el día de hoy se les informa a las autoridades de Tecomán de la suspensión provisional para que no se lleven ni un solo acto de molestia en este panteón».

«La suspensión es para que no se derribe ni un solo centímetro más de barda, no se profanen las tumbas, no se vaya a exhumar un solo cadáver más dado que ya existe una resolución por un juez federal en el sentido de que no pueden molestar para nada a los santos difuntos», subrayó.

José Rojo exhortó a la autoridad municipal a que no siga demoliendo el panteón en tanto no haya una resolución judicial firme y que determine cuál de las partes tiene el derecho y la razón.