Jaime Núñez del Snte 6 cumple compromiso de espacio digno para el magisterio manzanillense… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Definitivamente que la amnesia política y sindical es lo que prevalece en nuestros días, para muestra los que se han desgarrado las vestiduras por el tema de extinto hotel Pez Vela, que a decir verdad nunca fue de los maestros de Manzanillo, bueno, poco lo disfrutaron los maestros colimenses, debido a que fue hecho con el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional de aquel entonces y cuya finalidad era recibir a los maestros de otras entidades federativas para que vinieran a turistear a Manzanillo, es decir, el proyecto no fue realizado ni por los maestros manzanillenses y mucho menos para ellos.

Como datos adicionales las principales reservaciones hechas a dicho hotel eran por parte de las Secciones Sindicales de estados como: Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua, quienes utilizaban los tres periodos vacacionales para viajar y disfrutar de la belleza de la playa San Pedrito en Manzanillo, hoy zona portuaria con altos índices de contaminación por las embarcaciones y el encapsulamiento de la zona, que hacen inviable un proyecto para el magisterio. Además, recordar que este desarrollo lo realizó el Snte a nivel nacional y los administradores de dichos espacios, eran designados desde el CEN, nunca las decisiones fueron locales, o sea, el hotel no era del magisterio colimense.

Durante el terremoto de 1995 colapsó la estructura del hotel Pez Vela, quedando reducido a escombros, sin embargo del año 95 a la fecha, varios líderes sindicales tuvieron el tema en sus manos, podría citar a Jaime Flores Merlo, el finado José María Valencia Delgado, Oscar Ignacio Sánchez Cuevas, Alfredo Hernández Ramos y Jesús Villanueva Gutiérrez, que ya no le movieron ni un grano de arena al tema del terreno del que fuera hotel del Snte Nacional.

Incluso durante el periodo de José María Valencia Delgado, se pidió un apoyo financiero a la base para la reconstrucción de dicho hotel, muchos trabajadores aportaron para crear una especie de fideicomiso, pero nunca se hizo nada al respecto, ni tampoco se aclaró el destino final de los recursos que se obtuvieron por parte de la base.

En el periodo de Javier Pinto se retoma el tema, mismo que se vio interrumpido por su designación como diputado federal y fue cuando Héctor Prisciliano González Aguilar el Delegado Especial del CEN del SNTE para la Sección 6, prometió dar continuidad al proyecto del rescate de un espacio para el magisterio, sin cumplirlo.

Fue hasta el actual líder sindical José Jaime Núñez Murguía que por fin se ve una alternativa rápida y concreta para que los trabajadores tuvieran un espacio digno para sus eventos y ya salieron a protestar los que no están de acuerdo con que los trabajadores de la educación cuenten con un área destinada especialmente para ellos, como cualquier organización sindical proporciona a sus agremiados. Mas si partimos del hecho que el proyecto de origen es nacional y no local y se desarrollo con los recursos del Snte nacional en aquellos años ¿entonces que los detractores actuales expliquen dónde está su incomodidad? ¿Por qué cuando fueron parte de la organización sindical no dijeron o hicieron absolutamente nada? ¿Hay un interés particular por abanderar el tema? Es lógico que las diferentes corrientes busquen sobresalir y ganar simpatía, pero realmente no es la forma y no es correcto desinformar, ni los maestros ni las luchas para beneficio de todo, deben ser carne de cañón. El diálogo siempre debe ser la solución para avanzar juntos, respetando nuestras diferencias, cerrando filas buscando en la construcción de una nueva política sindical.

Tan fácil y sencillo el predio se pudo vender sin pedir autorización a nadie, porque fue parte de un proyecto de hace décadas, que dejó de administrarse y vaya ustedes a saber los adeudos históricos de predial y agua de un predio que prácticamente era un “elefante blanco y además en ruinas”.

Que se quite esa pésima costumbre de politizar negativamente os temas que son de carácter personal, labora e institucional, es una pésima costumbre que se tiene para lograr un hueso o aparecer en una boleta electoral, los maestros no somos carne de cañón de ningún partido político, los maestros necesitamos un espacio para nuestros eventos y los de nuestras familias, conocedores que en cualquier sindicato cobra una cuota de recuperación a sus agremiados, para el mantenimiento del espacio, no quieran crear un infiernito estando el tema tan claro.

En lo sucesivo el Snte tendrá que explicar a detalle a sus agremiados, las decisiones que se tuvieron que tomar para tener este logro. Y es que me viene una pregunta ¿Cuánto le hubiera costado al Snte realizar este proyecto sin recursos suficientes? Recordemos que hay un adeudo histórico a los sindicatos que no es de ahorita, es de administraciones estatales anteriores.

Por mi parte veo plausible la decisión del líder sindical de la Sección 6 del Snte José Jaime Núñez Murguía de lograr por fin, tener un espacio digno para el magisterio de Manzanillo, el más desfavorecido por anteriores líderes sindicales, Núñez Murguía prometió que el trato a los trabajadores de Manzanillo y de la costa en general sería diferente y está cumpliendo, los hechos hablan de lo que hasta este momento, el magisterio ha obtenido como resultado del trabajo directamente con la base, cercano a sus representados, un líder accesible que siempre está dispuesto a brindar su tiempo y con mucha humildad para reconocer el valor y la importancia de sus agremiados.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: El gobierno de Indira Vizcaíno Silva se da en medio de una caótica situación financiera, una crisis política y una inseguridad que estaba a punto de desbordarse. Entre las protestas de miles de trabajadores al servicio del gobierno del estado, dependencias con deficitarios servicios y sin recursos y por mucho, donde “los mismos de siempre” durante años en las posiciones clave para seguir acomodando a sus ejércitos electorales, ésos que los sostuvieron en el poder las últimas décadas. Una de las tareas más complicadas será sin duda el sacarlos de casa de gobierno, el ponerlos en áreas donde no representen un riesgo, donde no generen infiernitos.

REMAZO 2: Hay que tomar con la seriedad que se requiere, las declaraciones realizadas hace un par de días por el maestro Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, en el sentido de que se informe sobre avances tras cada visita que realiza la gobernadora a la Ciudad de México, además sobre otros temas, lo anterior por la visible campaña orquestada y financiada por «los mismos de siempre» esos que no quieren soltar el poder y de forma dolosa golpean al actual gobierno, sin recordar lo complacientes que fueron con el tema de la violencia e inseguridad, en gobierno estatales priístas.

REMO: Lamento profundamente el artero asesinato al Lic. Roberto Chapula de la Mora a quien tuve el gusto de conocer y de quien siempre recibí un trato amable. En las cuestiones que no coincidimos fue respetuoso siempre de una servidora. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos, a todos los integrantes del Partido Verde Ecologista de México. El Diputado Local Roberto Chapula tuvo una vida muy activa en política, su nombre será recordado con agrado por los colimenses, su gente a la que entregó lo mejor de él en cada cargo público.