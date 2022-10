Invitan al Diplomado de Facilitadores en Procesos de Desarrollo Humano

*Tiene un periodo de inscripción del 20 de septiembre al 18 de octubre, con un cupo limitado a 30 personas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el objetivo de que los participantes sean capaces de transmitir a más personas temas de desarrollo humano que enriquezcan su potencial, el Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI) realizará el diplomado en Formación de Facilitadores en Procesos de Desarrollo Humano.

Este diplomado tiene un periodo de inscripción del 20 de septiembre al 18 de octubre, un cupo limitado a 30 personas y está dirigido a psicólogos, pedagogos, trabajadoras sociales y educadores, así como a docentes e instructores interesados en facilitar procesos de desarrollo humano, así como a las y los interesados en el trabajo de grupo y estudiantes avanzados de las licenciaturas antes mencionadas.

Los temas a desarrollar son: fundamentos del desarrollo humano, desarrollo personal y educación socioemocional y pedagogía para el desarrollo humano. Está conformado por áreas teóricas, trabajo personal y su respectivo abordaje.

El diplomado se realizará del 20 de octubre del año en curso al 8 de septiembre de 2023, de manera presencial, una vez al mes, los días jueves y viernes de 4:00 a 8:00 de la noche. Tiene un costo de 5 mil 500 para público general y 4 mil 800 para universitarios, y cuenta con un plan accesible de pagos.

En entrevista, la responsable del área de Desarrollo Humano del CUBI, Pilar Hernández Chávez dijo que la intención del diplomado es contribuir con el trabajo docente, porque hay estrategias que pueden aplicar en sus aulas para mejorar los procesos de enseñanza. Además, se analizarán las formas de entablar conexión con las personas: “Cómo leer a un grupo, es decir, el lenguaje no verbal, también cómo trabajar con personas con discapacidad y cómo identificar dinámicas que se pueden usar en clase”, abundó.

Liliana Murillo Chacón, psicóloga e instructora del diplomado y quien abordará el tema de desarrollo personal y educación socioemocional, dijo que que trabajar en este tipo de actividades permite incrementar la autoestima, el autoconocimiento y mejorar las relaciones interpersonales: “Nos ayuda a identificar nuestros objetivos de vida, metas, y lo que da sentido a nuestra vida para realizar acciones necesarias para su logro”, dijo.

Destacó que el desarrollo personal y el crecimiento son un compromiso: “A veces no sabemos identificar lo que queremos y necesitamos en la vida; entonces, esto no me permite seguir creciendo; trabajar en mi desarrollo personal me permite identificar qué me impide crecer”.

Agregó que en el diplomado se trabajarán temas como liderazgo, trabajo colaborativo y educación socioemocional a través de talleres vivenciales, para reflexionar sobre el estado personal y el plan de vida.

Antonio Álvarez Sepúlveda, quien abordará los fundamentos del desarrollo humano, dijo que es un tema en constante evolución y que es aplicable en diferentes ámbitos, como el desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial: “En el desarrollo humano hay modelos que explican cómo podemos adaptarnos mejor, generar conocimientos, darnos cuenta si estamos cubriendo con las etapas del ciclo vital”.

Adelantó que este módulo proveerá de estrategias para el abordaje del desarrollo humano y el aprendizaje teórico de los diferentes modelos, así como de metas que el ser humano se propone y cómo se cubren las etapas del ciclo vital, así como soluciones para resolver problemas.

Para más informes sobre el diplomado, puede llamar al área de desarrollo humano del CUBI al número 312 31 6 10 00, extensiones 35306 y 35822, o escribir al correo electrónico: [email protected].

Para inscripciones, entre al link https://forms.gle/qWVYG538L5uYinFu7.