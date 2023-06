Invasión Cultural fomentará el arte urbano en La Villa: Tey

*Habrá talleres de Hip-Hop, Graffiti, Beats, Breaking Y Rap en la Casa de la Cultura.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- El Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a través de la Dirección de Fomento Cultural y Educativo, presentó la nueva opción de talleres de arte urbano “La Bóvda Hip-Hop” que se estarán llevando a cabo en la Casa de la Cultura dentro del programa “Invasión Cultural”.

En rueda de Prensa, la Alcaldesa Tey Gutiérrez detalló que a través de esos talleres los jóvenes podrán aprender y practicar graffiti los días lunes y miércoles de 6:00 a 8:00 pm, con el instructor Jesús Hurtado Salas.

Producción de beats los martes y jueves de 8:00 a 9:00 m., impartido por el DJ Silvee; Taller de breaking los miércoles y viernes de 7:00 a 8:00 pm, con el instructor Zina 312; así como de rap que se llevará a cabo los días sábado y domingo de 10:00 a 11:00 am, por el instructor Made.

Tey Gutiérrez destacó que con ese movimiento se pretende dar visibilidad a todas las expresiones culturales y sobre todo al arte urbano, que por años ha sido olvidado por los gobiernos, quienes no lo han fomentado, no lo han exhibido y no lo han promovido.

Agregó que en su gobierno se atenderá a un sector que ha sido vulnerado, para darles todas las oportunidades, que se expresen y de esta manera ponderar los grupos no visibles.

“Es importante poder presentar actividades para los jóvenes que buscan lugares de expresión y en esta administración somos sus mejores aliados, por ello estamos trabajando en el rescate de todos los sectores de la población”, concluyó.