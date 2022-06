INTROMISIÓN INDEBIDA

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

En un insano afán de controlar a las organizaciones sindicales cuyo patrón es el gobierno estatal, como la Sección 39 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Burócratas feudo del multimillonario dirigente Martin Flores Castañeda, para ponerlas al servicio de la Cuarta Transformación en Colima, bien identificados personajes de la farándula política local han venido haciendo hasta lo imposible para hacerse de sus dirigencias aprovechando los procesos electivos de las mismas en puerta.

Algo le saben al operador político número uno en el estado, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, como lo señala el columnista Pedro Castillo Valdez, quien publicó recientemente que “este proceso que vivirán las y los maestros pertenecientes a la Sección 39, donde elegirán a su próximo líder sindical, trae consigo el interés por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno de cooptarlo. Ante ello, ha instruido a su padre, Arnoldo Vizcaíno, para operar en favor del candidato Christian Vega Cruz, quien fuese el coordinador de movilización del magisterio en el pasado proceso de revocación de mandato de AMLO”.

El Inamovible dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, Martín Flores Castañeada, acusa públicamente al mismo poderoso personaje de la farándula política colimeña, de querer hacerse del control de esa organización sindical para someterla a la 4T, propósito para lograr el cual, según Martín Flores, ya tiene hasta planilla conformada para ganarle las elecciones internas de la nueva dirigencia a celebrarse el 10 de agosto de 2022. Hasta ahora, Vizcaíno Rodríguez no ha acusado recibió de ninguno de esos dos graves señalamientos. Y más que sabido es que el que calla…

El impoluto ex dirigente estatal del PRI que vivió su mejor sexenio con el ex gobernador Mario Anguiano Moreno para chequear al Tricolor en las elecciones de 2021 ayunándose sin rubor alguno al dueño del Partido Movimiento Ciudadano en el estado, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, acusa directamente a Arnoldo Vizcaíno Silva de emprender en su contra una campaña de difamación para desprestigiarlo ante sus agremiados y así allanarle el camino a la planilla armada por el protagónico, poderoso e influyente padre de la gobernadora que tiene puesta su mira en una curul del Senado de la República en la próxima legislatura.

En el caso de la renovación directiva en la Sección 39 del SNTE, la muy burda campaña “periodística” emprendida por Nicolás Contreras Cortés y Óscar Javier Hernández Rosas, entre otros, a través de plumas reconocidamente oficialistas, para denostar al Secretario General de esa organización sindical, Heriberto Valladares Ochoa y al candidato a sucederlo en el cargo que luce mejor posicionado en el ánimo de las bases sentistas, David Hernández Viera, al mismo tiempo que le queman incienso al moreno 4tepista Cristian Vega Cruz, no deja lugar a dudas de para quién operan.

El mismo Flores Castañeda también denunció públicamente la intromisión indebida de Vizcaíno Rodríguez en la vida interna de la mencionada Sección 39 del SNTE y la 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que lidera la dura de pelar María Dolores González Meza. ¡Pero qué necesidad ¡dirían voces sensatas que se niegan a escuchar al interior del nuevo grupo en el poder que quiere de todas, todas.

Se dice que…

*Impositiva y autoritaria se vio la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno González, al sentenciar que todo el personal de confianza del Ayuntamiento de Colima deberá capacitarse en perspectiva de género y concientizar prácticas para prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas, capacitación que será obligatoria y necesaria para seguir en la actual administración, amenazando a “quien no quiera hacer estos cursos y capacitaciones, me puede presentar su renuncia”. Así no, Señora alcaldesa, no es por allí. Más que probado está que la motivación negativa genera efectos contraproducentes.

*Por lo demás, ¿cómo le hará la autoridad municipal para calificar de obscenas y lascivas las miradas naturales hacia el encanto femenino? No hay que exagerar, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre.