Inteligencia Artificial, la clave para el desarrollo del metaverso

CN COLIMANOTICIAS

México.- El desarrollo del metaverso es el proyecto a largo plazo más ambicioso que tiene Meta y la Inteligencia Artificial será clave para lograrlo, por eso la empresa está enfocándose en evolucionar esa tecnología a través de varias iniciativas.

“El metaverso es una versión inmersiva del internet, las personas podrán sentir como si estuvieran ahí y eso requiere avances en toda una gama de áreas desde nuevo hardware hasta software para construir un mundo de exploración. La llave para desbloquearlo son los avances en Inteligencia Artificial”, consideró el fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Al inaugurar el evento «Inside the lab: Building for the metaverse with AI», confió en que dicha tecnología sea el común denominador entre muchos de los próximos avances, desde elementos visuales envolventes ultrarrealistas hasta dispositivos en miniatura capaces de procesar operaciones informáticas de alto rendimiento.

Por eso, los laboratorios de Inteligencia Artificial de Meta se han enfocado en desarrollar proyectos para distintas áreas con resultados que incluso se han utilizado en otras industrias.

Por ejemplo, el proyecto FastMRI usa la Inteligencia Artificial de Meta para acelerar el proceso de escaneo de imágenes por resonancia magnética.

“Podemos hacer que este metaverso funcione hoy por las inversiones a largo paso que empezamos a hacer en IA y realidad virtual hace casi una década”, añadió en entrevista.

Con información de Dinero en Imagen