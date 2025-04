Insta Incode a cursar capacitaciones para participar en la Olimpiada Nacional Conade 2025

* Los cursos son gratuitos a través de la plataforma del Ened y de la plataforma de Adel by Wada, son dirigidos a personal de la delegación deportiva y atletas

CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto Colimense del Deporte (Incode) insta al personal que acompañará a la delegación colimense que participará en la Olimpiada Nacional y Paraolimpiada Nacional, a realizar la capacitación y certificación en alguno de los cursos de entrenamiento deportivo y/o materias relacionadas con el deporte, así como los cursos de la Agencia Mundial Antidopaje (Wada), que también deberán cursar las y los atletas de 16 años y mayores, así mismo se invita a atletas en edades de 8 a 14 años a ingresar al curso de ‘Olimpiada Nacional Kids’.

Para ello, la Red Nacional de Sistemas de Capacitación y Certificación de Entrenamiento Deportivo, de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), ofrece dos cursos en línea, uno dirigido a atletas de 8 a 14 años que quieran capacitarse de manera opcional en los temas de Juego limpio o Emociones de competición.

Otro de manera obligatoria para todo el personal con funciones de auxiliar general, delegado por deporte, entrenador, entrenador auxiliar, fisioterapeuta, jefe de misión, médico y oficial, así también encontrarán los cursos de la Agencia Mundial Antidopaje dirigidos a las y los colaboradores y atletas de 16 años y mayores.

Estos cursos se encuentran ya disponibles de manera gratuita a través de la plataforma del ENED o accediendo a https://capacitacion.conade.gob.mx/ donde tendrán que registrarse para acceder y solventar el requisito de capacitación para las y los participantes a la Olimpiada Nacional 2025 y que no hayan tomado ningún curso aún, así mismo se recuerda que es requisito indispensable para colaboradores y atletas de 16 años y mayores aprobar alguno de los cursos realizados en la plataforma Adel by Wada en el enlace: https://adel.wada-ama.org/learn/

Lo anterior se encuentra estipulado en la Convocatoria Nacional, al igual que en el Reglamento General de Participación de la justa multideportiva convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que enmarca como obligatorio para las y los colaboradores y atletas de 16 años y mayores, no así para las niñas y niños de 8 a 14 la cual será opcional, las constancias emitidas serán revisadas durante el proceso de inscripción a la etapa final nacional y en caso de no ser presentada, su inscripción no será validada.